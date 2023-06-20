Белорусские медики рассказали, как лекарства в жаркую погоду могут стать опасными 20.06.2023, 23:46

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На какие препараты нужно обратить внимание.

Жара убивает больше людей, чем любое другое погодное явление, что делает ее саму по себе чрезвычайно опасной. Но существует дополнительный риск, если вы входите в число людей, вынужденных принимать лекарства. Некоторые из препаратов могут ухудшить способность организма справляться с жарой, вызвать серьезные, иногда опасные для жизни и здоровья реакции. К таким лекарствам, в частности, относятся препараты, которые широко используют для лечения артериальной гипертензии, бронхиальной астмы, депрессии и аллергии, пишет портал «Здоровые люди».

Побочные действия препаратов

Каждый, кто принимает лекарства, независимо от того, продаются они по рецепту или без, должен помнить, что с наступлением лета и установлением жаркой погоды их таблетки, пилюли и капли могут стать источником дополнительного риска. Аномальная жара может сделать безопасное и эффективное лекарство опасным.

Например, диуретики, или мочегонные средства, стимулируют и улучшают отток мочи, то есть, по сути, заставляют организм терять воду. Когда на улице чересчур жарко, действие диуретиков вкупе с повышенным потоотделением могут увеличить риск обезвоживания. Поэтому нужно с особой тщательностью соблюдать питьевой режим.

Бета-блокаторы или ингибиторы АПФ (ангиотензинпревращающего фермента), используемые для лечения артериальной гипертензии, могут повысить вероятность обморока в жару при резком снижении артериального давления.

Побочным эффектом некоторых селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (антидепрессантов) может быть повышенное потоотделение, что при аномальной жаре также сопряжено с риском обезвоживания.

Некоторые безрецептурные препараты, которые используют при лечении аллергии и бронхиальной астмы, а также лекарственные средства из комплексной терапии болезни Паркинсона, напротив, могут уменьшить потоотделение. Поскольку в жару это нарушает естественный механизм охлаждения тела, есть вероятность перегрева и теплового удара.

Как предотвратить угрозу

Вне всякого сомнения, если лекарство назначено врачом, принимать его необходимо вне зависимости от температуры воздуха на улице. Тем более что риск побочных эффектов от взаимодействия лекарств и высоких температур можно минимизировать. Для этого, в принципе, достаточно принимать те же меры предосторожности, которые рекомендуются для профилактики теплового удара:

если нет острой необходимости, лучше не выходить на улицу в наиболее жаркие часы: с 11 до 16 часов;

запастись питьевой или минеральной водой и почаще пить;

только при необходимости быть на улице в разгар дня и стараться держаться в тени;

носить одежду и головной убор из светлых натуральных тканей.

Еще лучше — дополнительно проконсультироваться с лечащим доктором. Вполне вероятно, что с учетом именно ваших обстоятельств врач сможет, например, откорректировать дозу лекарственного препарата. Либо даст подробные рекомендации о мерах предосторожности.

А вот менять летом привычное лекарство для постоянного приема на новое в надежде избежать побочных эффектов может быть не лучшей идеей. Напротив, так риск нежелательных реакций выше, потому что организму нужно некоторое время, чтобы адаптироваться к новому препарату.

Что еще важно жарким летом, так это обращать особое внимание на условия хранения лекарств, прописанные в инструкциях. Иногда аномально высокие температуры могут влиять на эффективность препаратов. Правда, это едва ли поможет тем, кто вынужден свои лекарства всегда носить с собой, например ингаляторы от астмы. Может ли лекарство испортиться в жаркий день внутри сумочки? Если да, то как скоро? Если нет, то как долго его можно там хранить? Точных ответов на эти вопросы, увы, пока никто не дал.

Очевидно, что во всем мире периоды аномальной жары с каждым годом становятся более частыми и продолжительными. А это значит, что мировая система здравоохранения в целом и отечественная в частности принимает новые вызовы и имеет дело с новыми рисками. Раньше врачам не часто приходилось беспокоиться о лекарствах и их влиянии на организм в жаркую погоду. Теперь они вынуждены думать об этом постоянно.

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