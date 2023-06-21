В Гомеле бизнесмена приговорили к 9 годам колонии 21.06.2023, 2:34

Его обвинили в автомошенничестве на 1,2 миллиона рублей.

Суд Железнодорожного района Гомеля 19 июня вынес приговор бизнесмену, которого обвиняли в мошенничестве в крупном размере. Согласно материалам следствия, мужчина завладел имуществом 68 потерпевших на общую сумму более 1,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Гомельского областного суда.

Обвиняемый действовал как учредитель фирмы «Е-Авто-Е» и директор «ДС-Индустрия». Он «под предлогом оказания услуг по комиссионной продаже автомобилей и последующей выплаты денежных средств» искал в интернете объявления о продаже авто. После связывался с владельцами заинтересовавших его машин.

Бизнесмен убеждал их «заключить с ним договоры комиссии на реализацию автомобилей на более выгодных для них условиях и о выплате денежных средств в установленные договорами сроки». Но, согласно приговору, не намеревался исполнять обязательства.

«В результате чего завладел имуществом 68 потерпевших на общую сумму 1 207 643,7 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обвиняемый в суде свою вину в содеянном не признал.

Смягчающим ответственность суд признал наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Мужчину признали виновным в завладении имуществом путем злоупотребления доверием — то есть в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 18 500 рублей (500 базовых величин). Также суд решил взыскать с него в пользу потерпевших материальный и моральный вред.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».