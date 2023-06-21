США объявят о новом масштабном пакете военной помощи Украине 21.06.2023, 3:44

Уже сегодня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что 21 июня, Соединенные Штаты объявят о новом пакете помощи Украине, пишет Reuters.

Объявление состоится на конференции, направленной на поощрение частных компаний инвестировать в восстановление страны после вторжения России. Более 1000 иностранных чиновников из более чем 60 государств, а также руководители бизнеса и глобальные инвесторы будут обсуждать пути помощи Украине в восстановлении.

«Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно, и обе наши страны глубоко привержены этому», — сказал Блинкен на пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли во вторник.

Он добавил, что выполнение этих обязательств будет состоять, в частности, в новом пакете помощи США, который будет объявлен завтра.

«Эта неделя в значительной степени посвящена созданию условий, необходимых для того, чтобы деньги государственного, но также и частного сектора могли финансировать восстановление Украины», — заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

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