Лукашисты отказалась искать виновных в вандализме в «витебских Куропатах» 21.06.2023, 4:22

Не нашли оснований.

Сотрудники милиции провели проверку на месте поврежденного народного мемориала в память жертв сталинизма возле деревни Хайсы и... не нашли оснований для дальнейших действий. Иными словами, Витебский РОВД отказался заводить административные или уголовные дела по фактам вандализма в «витебских Куропатах», пишут правозащитники.

В мае этого года посетители мемориала увидели, что неизвестные вандалы поломали несколько крестов, уничтожили мемориальные таблички и указатели на ямы в лесу, где в 1930-е годы расстреливали так называемых «врагов народа».

Правозащитник Павел Левинов написал обращение в милицию. Он просил дать правовую оценку действиям неизвестных, повредивших народный мемориал. Однако милиционеры решили не заниматься этим делом.

Мемориал в Хайсах не первый раз становится жертвой вандалов, подобные случаи были и раньше.

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