Беспилотники атаковали Таманскую дивизию под Москвой 1 21.06.2023, 7:37

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иллюстративное фото: getty images

(обновлено) Взрывы прогремели сразу в нескольких местах.

Под Москвой (РФ) произошел взрыв в небе над населенным пунктом Лукино в районе Новой Москве утром в среду, 21 июня. Причиной инцидента называют неизвестный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Местные жители рассказывают пропагандистам о том, что в небе над селом в Подмосковье был взрыв.

«По нашей информации, это беспилотник, упавший поблизости - в районе реки Пахра», - говорится в публикации.

Также сообщается, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

«Местные жители услышали громкий звук около 5 часов утра. Сейчас на месте падения обломков работают оперслужбы», - пишет канал.

Другое издание также рассказывает, что перед падением жители Лукино под Москвой «слышали громкий взрыв».

«Сейчас на месте работают оперативные службы, полиция оцепила место», - говорится в Telegram-канале Shot.

Также в сети опубликовали фото, на котором виден столб дыма в поле.

Кроме того, росСМИ рассказывают и о других беспилотниках, что будто бы упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья, недалеко от воинской части. А вот обломки первого были обнаружены примерно в 20 км от них.

Позже стало известно, что беспилотники атаковали район дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в поселке Калининец под Москвой. Об сообщила российская газета «Известия».

Атака дронов на Москву и область

Перед этим о беспилотниках, что были зафиксированы в Москве и Подмосковье, в частности на элитной Рублевке, сообщалось в конце весны.

Так, утром 30 мая дроны врезались в дома, и росСМИ писали тогда, что в атаке участвовали 32 БПЛА, 3 из которых попали по жилым домам. А вот в Минобороны РФ почему-то отчитались всего о восьми беспилотниках.

Дроны замечали над Кремлем

Ранее, в ночь на 3 мая, в центре Москвы раздались взрывы, после чего российские власти заявили об атаке дронов на Кремль и традиционно обвинили Украину.

Тогда в РФ утверждали, что ПВО якобы сбило беспилотники, но на опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов вспыхнул над башней Кремля.

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