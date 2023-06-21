У экс-зампреда Ветковского райисполкома в СИЗО развилось психическое заболевание 10 21.06.2023, 7:47

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Вместо колонии чиновника отправили на лечение.

Суд в Гомеле 20 июня вынес приговор по делу о торговле опасной кормовой добавкой для скота в Беларуси. Пятерых обвиняемых отправили в колонию, а бывшего зампреда Ветковского райисполкома — на принудительное лечение, из-за психического заболевания, которое развилось во время расследования, сообщили в эфире «Беларусь 1».

На скамье подсудимых оказались пять человек, трое из них — бывшие госслужащие: сотрудник института, генеральный директор молокоперерабатывающего завода и ведущий специалист по сельскому хозяйству предприятия. Ущерб от их преступной деятельности исчисляется миллионами рублей.

По материалам дела, в 2019 году коммерсант из Минска и его приятельница организовали производство так называемой уникальной многофункциональной минеральной смеси «Зеол 3». Не имея специального для этого образования, они сами разработали рецептуру и вышли на частного российского производителя минеральной продукции в Татарстане, предложив ему выгодное сотрудничество. Там под заказ изготавливался нужный объем и состав смеси, которая поставлялась в Беларусь по очень низкой цене и в обход закона.

Развернув широкую рекламную кампанию, в том числе благодаря связям в госструктурах, товар продавали сельхозпредприятиям через организации, фактически принадлежащие самим же фигурантам. При этом себестоимость продукции для конечных покупателей сильно завышалась. Иностранные партнеры, как выяснило следствие, после успешного испытания «Зеол 3» в Беларуси планировали его зарегистрировать и пустить в продажу на территории стран ЕАЭС.

— Для реализации кормовой добавки преступники сообщали должностным лицам предприятий заведомо ложные сведения о компонентном составе и эффективности кормовой смеси. С этой же целью в преступную схему был вовлечен представитель научного сообщества по профилю ветеринарии. Не гнушались преступники и подкупом должностных лиц. Установлено, что фигуранты организовали поставку негодной к употреблению кормовой добавки в 22 субъекта хозяйствования в Гомельской, Брестской, Минской, Витебской областях и в городе Минске. В качестве оплаты обвиняемые завладели денежными средствами и товарно-материальными ценностями предприятий на общую сумму свыше 2,3 млн рублей, — рассказал замначальника следственного управления УСК Беларуси по Гомельской области Сергей Шпак.

Всем обвиняемым было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7,5 до 9,5 года со штрафом, а бывшим должностным лицам назначено дополнительное оказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.

Единственным фигурантом, которому удалось избежать срока в колонии, оказался экс-заместитель председателя Ветковского райисполкома. Он обвинялся в принятии в качестве взятки денежных средств на общую сумму не менее 5 тысяч рублей. По приговору суда к нему применили принудительные меры безопасности и лечения в связи с психическим заболеванием, возникшим во время расследования, уточнили в прокуратуре.

Приговор в законную силу еще не вступил, обвиняемые намерены его обжаловать.

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