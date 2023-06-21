Кадыров продал Делимханова за «тридцать сребреников» Мария Зайнетдинова, Newssky

21.06.2023, 7:52

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Продаст и Путина.

14 июня стало известно, что кортеж одного из ближайших соратников Рамзана Кадырова Адама Делимханова попал под обстрел рядом с Бердянском, он ранен или убит. По информации источников, украинская разведка искала скопления вражеской техники, но обратила внимание вереницу внедорожников и нанесла по ней удар.

Пресс-служба Госдумы РФ спустя несколько часов подтвердила телеканалу Минобороны РФ «Звезда», что с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым не все в порядке — он ранен. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов со ссылкой на спикера Госдумы сообщил, что Делимханов жив — Вячеслав Володин якобы разговаривал с ним.

Однако глава Чечни заявил в соцсетях, что Делимханов не выходит на связь. «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого БРАТА, — написал Рамзан Кадыров. — Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать».

Спустя час после сообщения Кадырова, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что он полностью снимет все подразделения, дислоцированные в Марьинском направлении, и выезжает в направлении места происшествия с Делимхановым. «Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова, найти его там любыми путями и вывезти чего бы это не стоило», — написал он.

На этом попытки Рамзана Кадырова найти раненого или убитого Адама Делимханова… закончились.

Более того, глава Чеченской Республики начал утверждать, что последний жив и якобы находится в Чечне. Вечером он опубликовал фото с Делимхановым и написал гневный пост о том, что «украинские СМИ продолжают нагло врать о его ликвидации». При этом на видео звук идет впереди картинки, крупным планом чаще берут Делимханова, реже — Кадырова, чтобы замаскировать «косяки» с наложением). Установить дату и время съемки невозможно. Кроме того, на фото, которое было до видео, «ДНР» на карте не входит в состав РФ, то есть оно старое.

А вот в Минобороны РФ подтвердили инцидент с Делимхановым. Как сообщил подполковник и бывший командир 72-й бригады армии РФ Роман Веневитин, соратника Кадырова обстреляли из артиллерии ВСУ, а «помогли» им в этом люди Евгения Пригожина.

«По имеющейся у меня информации, теперь они отомстили Рамзану Кадырову, который раньше пригрозил рассказать об источниках богатства Пригожина, являющегося поставщиком питания для нашей армии еще c 2006 года. Адам Делимханов, правая рука президента Чечни, находится в тяжелом состоянии после прицельного артиллерийского обстрела со стороны укронацистов. Работали украинские спецслужбы, которые „ведут“ приоритетные цели. Работали прицельно и очень интенсивно. К сожалению, потери существенны. Для эвакуации были вызваны 12 бортов, которые, к счастью, сработали оперативно. Раненым предоставляется, насколько знаю, вся необходимая помощь», — заявил он.

Однако Рамзан Ахматович как воды в рот набрал. Накануне инцидента, 13 июня, Путин передал 100% акций «Вайнахавиа» из федеральной собственности в собственность Чечни для модернизации аэропорта Грозного. Формальным поводом для щедрого подарка Кадырову стала необходимость привлечения инвестиций для модернизации объекта, проект оценивается более чем в 14 млрд рублей, при этом половина из них на 2022–23 гг. республике выделена из федерального бюджета.

В кулуарах судачат, что Кадырову отдали «Вайнахавиа», а на следующих день лишили «правой руки». Делимханов считается вторым по значимости человеком в Чечне, крайне важный персонаж во всей конструкции кадыровской системы, которые имеет невероятные полномочия.

Во время Первой Чеченской войны Адам Делимханов был личным водителем у известного полевого командира Салмана Радуева. С началом второй кампании перешел на сторону федеральных сил. Неоднократно избирался в Госдуму РФ, где работает и сейчас.

Желающих смерти двоюродному брату Кадырова в РФ куда больше, чем на Украине. В кулуарах говорят, что информация о сливе Делимханова «вагнеровцами» — это вброс. Якобы слили сотрудники Департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ и Генштаба ВС РФ.

Но Кадыров молчит. Не слышно, чтобы полыхали кортежи «вагнеровцев», ФСБшников или регулярной армии. Продал Делимханова за тридцать сребреников как продаст при случае и Путина.

Мария Зайнетдинова, Newssky

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