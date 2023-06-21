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В Подмосковье бушует масштабный пожар

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  • 21.06.2023, 8:24
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В Подмосковье бушует масштабный пожар

Огнем охвачено более шести тысяч квадратных метров.

Вечером во вторник, 20 июня, в российском городе Волоколамск начался пожар на предприятии по производству деревянных паллет, передает УНИАН.

В Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что огнем охвачена площадь размером 6 тысяч квадратных метров, на месте работают спасатели.

Местные Telegram-каналы пишут, что пожар возник на территории предприятия «Паллетрейд» на Ямской улице. Большой столб дыма виден из разных районов города.

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