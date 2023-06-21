«Он понимает только удары чайником по морде» 1 21.06.2023, 8:27

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Экс-разведчик рассказал, как остановить Путина.

В России не прекращаются ядерные угрозы. Более того, пропагандисты снова заговорили об использовании «грязной бомбы» со стороны Украины. Не исключение, что Путин сам может устроить провокацию, к тому же на территории собственного государства.

Об этом «24 каналу» заявил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов. Он напомнил о начале политической карьеры российского диктатора, что многое объясняет.

Вероятность провокаций

Свою политическую карьеру Путин вместе со своим соратником Патрушевым начинали с подрывов домов в Москве. Эти теракты они списывали на чеченских боевиков и прекратили только в четвертый раз, когда план сорвался. Потому Путин готов на все и провокации с его стороны вполне реальны.

«Более того – они заговорили о бактериологическом оружии, которое разрабатывалось в Советском Союзе. Россия заявила, что уничтожила его, но кто ей поверит. Так говорили о химическом оружии, которое тоже вроде бы уничтожили, а оно возникло в Сирии. Поэтому то, что у них (россиян – 24 Канал) кгбшная голова – в этом не стоит сомневаться», – подчеркнул Жирнов.

Единственный вариант остановить Путина

Пока Путин сосредоточился на ядерных угрозах, и именно Китай был крайне разочарован этим. Дескать, Си Цзиньпин приезжал в Москву и заставил кремлевского диктатора подписать соответствующие договоренности. Но Путин наплевал на них, заявив о перемещении оружия в Беларусь.

«Китайцы очень сильно обиделись. Между ними идет «холодная война». Это может объяснить почему на столь высоком уровне приняли Блинкена, потому что испугались своего сумасшедшего северного соседа», – предположил Жирнов.

Он сравнил Путина с «дворовым мальчиком», которого остановить может только сила.

«Он не боится и не понимает никого, кто с ними ведет переговоры, пока ему не бьют по морде. Путину по морде надо бить чайником – была такая советская песня. Пока его не ударили по морде чайником, он ничего не поймет», – объяснил экс-сотрудник КГБ.

Едва ли не единственный человек, который условно это сделал, был Эрдоган. Кремлевский диктатор пытался с ним поиграть и с помощью российского истребителя и «прорвать» воздушное пространство Турции, но лидер страны остановил россиянина.

«Путин понимает только силу. Пока ему по морде чайником не ударили, он будет играть в свои игрушки», – объяснил, как остановить диктатора Сергей Жирнов.

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