Военкоматы начали «мобилизацию» в Минской области 1 21.06.2023, 8:32

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Минобороны объявило об «учениях».

С 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области пройдет «мобилизационное учение», сообщает пресс-служба Минобороны.

«Данные учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь. Их основная цель – оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи по предназначению», – говорится в пресс-релизе.

В ходе «учения» планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов, информируют в ведомстве.

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