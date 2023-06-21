Военкоматы начали «мобилизацию» в Минской области

Военкоматы начали «мобилизацию» в Минской области1
- 21.06.2023, 8:32
- 5,702
Минобороны объявило об «учениях».
С 21 по 30 июня 2023 года с военными комиссариатами Минской области пройдет «мобилизационное учение», сообщает пресс-служба Минобороны.
«Данные учения проводятся ежегодно согласно плану подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь. Их основная цель – оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, госорганов и организаций выполнять задачи по предназначению», – говорится в пресс-релизе.
В ходе «учения» планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных и автомобильной техники, в том числе в интересах укомплектования военных комиссариатов, информируют в ведомстве.