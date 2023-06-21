Белорусским водителям предложили оформлять «синюю карту» вместо «зеленой» 21.06.2023, 8:57

Что это такое?

Российский союз автостраховщиков (РСА) и Белорусское бюро по транспортному страхованию заключили двустороннее соглашение, которое, как полагают страховщики, позволит создать альтернативу международной системе автострахования «Зеленая карта». Пока новый договор получил рабочее название «Синяя карта», передает («Телеграф» https://telegraf.news/auto/avtostrahovshhiki-predlozhili-belorusam-oformlyat-sinjuju-kartu-vmesto-zeljonoj-dlya-vezda-v-rf-chto-eto-takoe/).

Как сообщили в РСА, данное двухстороннее соглашение было заключено для того, чтобы «обеспечить непрерывность взаимного трансграничного страхования транспортных средств» в России и Беларуси «по правилам, аналогичным «Зеленой карте»».

«Указанные соглашения предусматривают, кроме того, совместную деятельность по формированию новой системы трансграничного страхования автогражданской ответственности под рабочим названием «Синяя карта», — рассказали в РСА о новых договоренностях между Беларусью и Россией.

Аналогичные соглашения Россия также заключила со страховщиками Азербайджана и Турции (именно на эти две страны, а также на Беларусь, по данным РСА, в последние несколько лет приходился основной объем выданных «Зеленых карт» для въезда в страны за пределами зоны ЕС). Кроме того, российские автостраховщики не исключили возможности заключения аналогичных соглашений с другими странами-членами ЕАЭС, Китаем и иными «дружественными странами».

В РСА подчеркнули, что все страховые случаи по новым полисам «подлежат урегулированию в стандартном порядке», однако, цены на них пока не озвучивали.

Между тем, 19 июня российский депутат Госдумы Виктор Пинский, выступая на сессии «парламентского собрания» «союза Беларуси и России», рассказал о планах двух стран по введению единой системы страхования автогражданской ответственности в рамках Союзного государства, которая должна послужить заменой международной «Зеленой карте».

По словам депутата, новая система автострахования позволит белорусам приобретать единый полис, который будет действовать на всей территории Союзного государства, причем обойдется он дешевле, чем покупка двух отдельных полисов для РФ и Беларуси.

Напомним, с 30 июня 2023 года решением Генеральной Ассамблеи Совета Бюро системы «Зеленая карта» приостанавливается членство Беларуси и России в системе на неопределенный срок. В результате белорусы с этого дня не смогут оформлять международный договор автострахования даже для въезда в Россию.

Те договоры автострахования, которые были заключены до 30 июня для России, Азербайджана и Турции, будут считаться действующими вплоть до окончания указанного в них срока действия, но не позднее 28 июня 2024 года.

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