Россияне в отчаянии начали применять против ВСУ танки-камикадзе 21.06.2023, 9:07

5,774

Российская оборона «трещит» на Запорожском направлении.

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на границе Запорожской и Донецкой областей.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наступательные действия ведутся на линии Новодаровка — Приютное и на Макаровской линии.

Тем временем в МО РФ заявили об отражении трех штурмов ВСУ на позиции ВС РФ в районе Великой Новоселки.

Аналитики из Института изучения войны дали характеристику боев за последние сутки.

Z-паблик «Рыбарь» сообщил, что ВСУ продвинулись вглубь на 200 метров на юго-востоке от Великой Новоселки.

РосСМИ пищут, что отразили все атаки ВСУ в районе Орехово. А российские военкоры утверждают, что еще 19 июня ВС РФ отбили у ВСУ ранее утраченные позиции в районе Работино.

Более того, они же утверждали, что сумели отбить и Пятихатки. В этом районе бои ведут добровольцы из «Судоплатова» и неустановленные десантные войска ВС РФ.

Кадры с геолокацией показывают, что бои в районе Пятихаток все еще продолжаются. Оккупанты из «Штурм. Осетия» утверждают, что они находятся на окраине села и ведут бои с ВСУ. Также российские паблики выложили кадры из Запорожской области, на которых БМП на «автопилоте», начиненный взрывчаткой, атаковал позиции ВСУ. Это уже четвертый задокументированный случай применения оккупантами бронемашины-камикадзе.

Однако такие машины-камикадзе не приносят большого эффекта, так как ими никто не управляет и они еду туда, куда получится. Часто их уничтожают еще на полпути к цели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».