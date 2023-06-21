Россияне в отчаянии начали применять против ВСУ танки-камикадзе
- 21.06.2023, 9:07
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Российская оборона «трещит» на Запорожском направлении.
Украинские военные продолжают контрнаступательные действия на границе Запорожской и Донецкой областей.
В Генштабе ВСУ сообщили, что наступательные действия ведутся на линии Новодаровка — Приютное и на Макаровской линии.
Тем временем в МО РФ заявили об отражении трех штурмов ВСУ на позиции ВС РФ в районе Великой Новоселки.
Аналитики из Института изучения войны дали характеристику боев за последние сутки.
Z-паблик «Рыбарь» сообщил, что ВСУ продвинулись вглубь на 200 метров на юго-востоке от Великой Новоселки.
РосСМИ пищут, что отразили все атаки ВСУ в районе Орехово. А российские военкоры утверждают, что еще 19 июня ВС РФ отбили у ВСУ ранее утраченные позиции в районе Работино.
Более того, они же утверждали, что сумели отбить и Пятихатки. В этом районе бои ведут добровольцы из «Судоплатова» и неустановленные десантные войска ВС РФ.
Кадры с геолокацией показывают, что бои в районе Пятихаток все еще продолжаются. Оккупанты из «Штурм. Осетия» утверждают, что они находятся на окраине села и ведут бои с ВСУ. Также российские паблики выложили кадры из Запорожской области, на которых БМП на «автопилоте», начиненный взрывчаткой, атаковал позиции ВСУ. Это уже четвертый задокументированный случай применения оккупантами бронемашины-камикадзе.
Однако такие машины-камикадзе не приносят большого эффекта, так как ими никто не управляет и они еду туда, куда получится. Часто их уничтожают еще на полпути к цели.