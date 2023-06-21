«Мне бы котиков прокормить» 2 21.06.2023, 9:14

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80-летняя минчанка рассказала, почему сидит в пешеходном переходе на Комаровском рынке.

Столичный Комаровский рынок даже в будние дни — достаточно людное место, а значит, неподалеку всегда можно встретить тех, кто к этим людям старается быть поближе. Здесь и уличные музыканты, и пожилые люди, которые обычно сидят в пешеходных переходах с банкой для монет. Среди них оказалась и 80-летняя Алла Петровна, которая собирает деньги на еду своим «кошечкам». Своей историей она поделилась с газетой «Народная Воля».

80-летняя Алла Петровна не хочет называть свою фамилию и стесняется фотографироваться, натягивая симпатичную вязаную панаму на глаза.

— Такая слава мне не нужна, — объясняет собеседница, но не отказывается рассказать, что ее сюда привело.

В переходе пенсионерка сидит не на ступеньках, а на привезенном из дому раскладном стульчике. Рядом возле стены — ее трость, переноска для животных, сумка. На коленях — два черных кота.

— Кошечки, — поправляет меня бабушка. — Я не так часто здесь бываю. Ходить тяжело, инвалид 2 группы, а живу в нескольких остановках метро от Комаровки. Хорошо, что знакомые меня сюда привозят на машине, а затем забирают.

Почему я здесь? Дело в том, что моя кошка зимой родила котят, но я с ними никуда не могла выйти на улицу. Тогда нашла выход — буду сидеть с кошечками на Комаровском рынке. И домашним питомцам хорошо (воздухом подышат), и мне, возможно, кто-то копейку даст. Мир не без добрых людей. Но я здесь, честно вам скажу, не ради денег сижу, а вот ради этих милых пушистых созданий. Возможно, кто-то захочет взять их себе или мне помочь материально. Котики ведь тоже кушать хотят.

Алла Петровна рассказывает, что живет она одна. Плюс коты. Раньше женщина работала в Минске художником-оформителем, сейчас у нее пенсия — около 600 рублей.

— На все не хватает, — вздыхает собеседница. — Во-первых, нужно платить за аренду квартиры, потому что в свое время я ее не приватизировала. Во-вторых, на лекарства каждый месяц уходит приличная сумма. А они такие дорогие! А еще раньше у меня на ноге киста образовалось, пришлось обращаться в платную клинику. А тут еще и кошек содержать! Мне бы их прокормить…

После инфаркта пенсионерке дали 2 группу инвалидности, но социальных работников она к себе не хочет приглашать.

— Они, если приносят еду кошкам, то, кажется, надо и за еду платить, и за то, что соцработник ее приносит, — продолжает Алла Петровна. — А котиков я нормальной едой кормлю, сухой корм, например, совсем не даю. Читала, что от него у котов развивается мочекаменная болезнь. И молоко не даю, потому что в молоке много разных добавок. Поэтому кормлю сосисками, рыбой, каши разные варю…

На все это деньги нужны, так что помощь от добрых людей всегда кстати. Посижу здесь два часа — и домой.

Пенсионерка добавляет, что никогда не выбросит котят на улицу, чтобы они где-то скитались. И в приют не отдаст.

— Если никто не возьмет, буду нести этот крест до конца, — резюмирует Алла Петровна и собирается домой.

Через пару дней ее, скорее всего, снова можно будет увидеть в пешеходном переходе на Комаровке с двумя черными кошечками на коленях…

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