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«Партизаны» взорвали железную дорогу в Крыму

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  • 21.06.2023, 9:20
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«Партизаны» взорвали железную дорогу в Крыму

Движение поездов остановлено.

Неизвестные «партизаны» подорвали железную дорогу в Крыму.

Об этом сообщил телеграм-канал «База».

По предварительным данным взрыв произошел на участке пути в районе Феодосии в ночь на 21 июня. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно.

Крымские гауляйтеры подтвердили «повреждение» железной дороги в районе Феодосии в среду, 21 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого «главы» Крыма Сергея Аксенова.

«В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы», - написал он.

При этом «советник» Аксенова Олег Крючков добавил, что «в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички».

«Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами», - добавил он.

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