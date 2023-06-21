«Партизаны» взорвали железную дорогу в Крыму

«Партизаны» взорвали железную дорогу в Крыму1
- 21.06.2023, 9:20
- 4,644
Движение поездов остановлено.
Неизвестные «партизаны» подорвали железную дорогу в Крыму.
Об этом сообщил телеграм-канал «База».
По предварительным данным взрыв произошел на участке пути в районе Феодосии в ночь на 21 июня. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно.
Крымские гауляйтеры подтвердили «повреждение» железной дороги в районе Феодосии в среду, 21 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал так называемого «главы» Крыма Сергея Аксенова.
«В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет. На месте работают профильные службы», - написал он.
При этом «советник» Аксенова Олег Крючков добавил, что «в связи с повреждением полотна отменены две утренние электрички».
«Пассажиры со станций Феодосия и Владиславовка будут отправлены автобусами», - добавил он.