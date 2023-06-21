Инженеры против диктаторов 1 21.06.2023, 9:29

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Дмитрий Муратов

Фото: Philipp Boell/DW

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выступил с сильной речью в Бонне.

Российский лауреат Нобелевской премии мира выступил на медиафоруме GMF в Бонне в качестве правозащитника. Он призвал, в частности, помочь молодым россиянам, покинувшим страну, сообщает Deutsche Welle.

«Поскольку слово «война» в России запрещено, а слово «ад» еще разрешено, я будут пользоваться словом «ад». Так лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов начал 20 июня свое выступление на Global Media Forum (GMF) - международной медийной конференции, которую ежегодно проводит в Бонне медиакомпания DW.

Аудитория состояла в основном из журналистов, однако гость из Москвы явно решил выступать перед коллегами не столько как сооснователь и главный редактор закрытой российскими властями «Новой газеты», сколько в своем втором, чрезвычайно важном для него качестве правозащитника.

«Жестокость нынче и есть государственный патриотизм»

Он сразу же откликнулся на самую свежую новость из России – на объявление ассоциации адвокатов «Агора» «нежелательной организацией», а по сути дела - врагом народа, подчеркнул Дмитрий Муратов. По его словам, «демонтаж судебной системы» - это одно из следствий продолжающегося «ада».

В ходе выступления Дмитрий Муратов привлек внимание аудитории к судьбам целого ряда российских политических заключенных, отметив, что это и был для него главный мотив приехать на GMF. Он вновь, как уже сделал это в обращении в Красному Кресту, призвал помочь «прекратить пытки Алексея Навального», рассказал о муниципальном депутате Алексее Горинове, который за неприятие войны получил семь лет тюрьмы, выразил свою поддержку «нашему с вами коллеге», американскому журналисту Эвану Гершковичу, которого российские власти обвиняют в шпионаже.

Фото: Sergey Satanowsky/DW

«И что, это не месть?», - задал риторический вопрос Дмитрий Муратов после рассказа о том, что Владимира Кара-Мурзу приговорил к 25 годам заключения тот самый судья Сергей Подопригоров, который попал под санкции США из-за «дела Магнитского», раскрыть которое в свое время помогал именно Кара-Мурза.

«Жестокость нынче и есть государственный патриотизм, зло стало подвигом», - с гневом в голосе заявил выступающий, коротко описав историю Лилии Чанышевой, получившей 7,5 лет колонии за работу в команде Навального. Говоря об аресте Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, Дмитрий Муратов отметил, что «феминизм и пацифизм признаны преступлением», а для российских неонацистов это дело стало поводом разогревать антисемитские настроения.

В целом же репрессии, обобщил выступающий, «это когда никто не знает, за кем придут следующей ночью». Обращаясь к участникам медиаконференции GMF, Дмитрий Муратов воскликнул: «Я хочу, чтобы мы с вами уже начали громко говорить: «Господа политики, вы собираетесь уже обменивать политических заключенных на тех, кто находится в тюрьмах в ваших странах?». Позднее, в интервью DW, он сказал, что никогда не отвечает на вопрос, страшно ли ему самому.

«Надо помогать уехавшим, а не отключать им банковские карты»

Большая часть выступления Дмитрия Муратова была посвящена совершенно очевидным последствиям ада нынешней войны. «Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами, тем более, когда один брат считает себя всегда старшим», - заявил он. Еще один итог войны - «великое географическое открытие», с горьким сарказмом отметил выступающий: «Россия - больше не Европа». По его словам, «окно в Европу закрыто, и на нем установлены решетки».

Фото: Shakh Aivazov/AP/picture alliance

А еще в России произошла «смена бога». Русская православная церковь поддержала «СВО» и начала пропаганду смерти. Дмитрий Муратов опять-таки саркастически предположил, что заповедь «Не убий» скоро может быть признана глубоко ошибочной. «Смерть за родину, а не жизнь за родину - вот новая религия», - подчеркнул он.

Говоря о поколении россиян, родившихся при Горбачеве и чуть позже, Дмитрий Муратов заявил, что оно не готово приносить себя в жертву: «Они не хотят убивать, и они не хотят быть убиты». По его выражению, «это поколение строит будущее, в то время как власть в России пытается улучшить прошлое». Это профессионалы, это люди с высокой эмпатией, уверен выступающий. Многие покинули родину, многие, видимо, навсегда.

«Я думаю, сохранить это поколение для всех нас, а не только для России, очень важно. Им надо помогать, их можно заносить в Красную книгу, а не отключать им банковские карты», - заявил Дмитрий Муратов, явно обращаясь к властям западных стран. Когда позднее корреспондент DW в ходе интервью попросил Муратова прокомментировать недавнее заявление президента Чехии, призвавшего более внимательно следить за российской диаспорой в Европе, он ответил, что среди уехавших россиян наверняка есть и шпионы, но если всех их считать шпионами, это означало бы сползание в маккартизм.

«Инженеры против диктаторов»

Еще один призыв Дмитрия Муратова, прозвучавший на медиафоруме GMF, был обращен к сотрудникам IT-компаний: «Господа, не дайте закрыть YouTube, не дайте закрыть Википедию!». По его словам, информационные интернет-сервисы, мессенджеры, сервисы обхода блокировок VPN - последняя возможность доносить до российской аудитории журналистский контент.

«Как это ни странно, инженеры сейчас и есть основа борьбы за свободу слова. Инженеры против диктаторов - вот главное в антивоенном движении», - отметил в Бонне лауреат Нобелевской премии мира. В заключении он призвал поддержать усилия детского фонда ООН ЮНИСЕФ, направленные на возвращение украинских детей «к родителям и на родину». А еще он призвал поддержать работу по обмену пленными, которую проводят омбудсмены по правам человека Украины и России Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова.

Фото: Florian Goerner/DW

В какой-то момент во время выступления Дмитрия Муратова (он как раз говорил про тюремный срок Владимиру Кара-Мурзе) не очень громко, но отчетливо раздался сигнал воздушной тревоги, записанный, видимо, на смартфон. Он прервал выступление примерно на минуту. Позднее из публикаций в соцсетях стало ясно, что это была акция участников GMF из Украины, стремившихся тем самым напомнить о непрекращающихся российских ракетных ударах по украинским городам. Но в тот момент далеко не все сидевшие в зале поняли, что именно произошло.

DW перед открытием GMF уже писала о том, что участие в нем Муратова вызвало отдельные критические замечания с украинской стороны в социальных сетях. «Мы видим, что украинцы больше не хотят говорить с русскими - и наоборот», - с сожалением констатировал генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg).

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