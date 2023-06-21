Иностранец сжег лукашенковский флаг в Минске 3 21.06.2023, 9:35

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И сорвал со зданий еще два.

26-летнего иностранца задержали за поджог госфлага в Минске, сообщает пресс-служба МВД. Сообщение, что неизвестный поджег на улице флаг поступило на линию 102.

Его задержали оперативники Первомайского РУВД, как сообщается, «благодаря информации республиканской системы мониторинга общественной безопасности».

«Установлено, что накануне вечером мужчина выпивал в заведениях в центре столицы, потом отправился гулять по городу. На проспекте Независимости он сорвал со зданий три государственный флага, один из них поджег. Также фигурант поджег урну», – говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволами.

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