Военную авиаактивность зафиксировала на трех аэродромах Беларуси 21.06.2023, 9:45

1,252

В «Мачулищи» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.

На территории Беларуси 20 июня была зафиксирована военная авиационная активность.

Так авиаактивность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи», «Лида», «Боровцы», а также в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

В аэропорт «Гомель» прилетал военно-транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ.

На аэродром «Мачулищи» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RA-76538; не улетел).

На аэродром «Лида» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (не улетел).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».