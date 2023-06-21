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Военную авиаактивность зафиксировала на трех аэродромах Беларуси

  • 21.06.2023, 9:45
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Военную авиаактивность зафиксировала на трех аэродромах Беларуси

В «Мачулищи» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.

На территории Беларуси 20 июня была зафиксирована военная авиационная активность.

Так авиаактивность наблюдалась на аэродромах «Мачулищи», «Лида», «Боровцы», а также в аэропорту «Гомель». Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ, сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

В аэропорт «Гомель» прилетал военно-транспортный самолет Ан-12 ВКС РФ.

На аэродром «Мачулищи» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RA-76538; не улетел).

На аэродром «Лида» прилетел военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (не улетел).

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