Валерий Карбалевич: Лукашенко потерпел крупное политическое поражение 21.06.2023, 10:03

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Валерий Карбалевич

Решение МОТ означает экономическую блокаду режима.

Специализированное учреждение ООН, занимающееся вопросами урегулирования трудовых отношений - Международная организация труда (International Labour Organization) - на 111-й ежегодной конференции в Женеве приняла резолюцию по Беларуси. А именно - за постоянные нарушения в отношении трудящихся и профсоюзов в отношении Беларуси будет применена Статья 33 Устава МОТ. Такие меры грозят Беларуси экономической блокадой, сообщает «Голос Америки».

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что пока трудно однозначно ответить на вопрос, какой ущерб принесет экономике страны данное решение Международной организации труда, поскольку оно носит рекомендательный характер.

«Другое дело, что это можно расценивать как очередное политическое поражение белорусского режима и удар по его международному престижу. И Лукашенко уже отреагировал на это - на прошлой неделе, принимая верительные грамоты зарубежных послов, он сказал, что «ООН превратилось в какое-то казино, где верховодят западные государства», и так далее.

Раньше он воевал только с Западом, а теперь уже и ООН оказывается виноватой, хотя ООН — это не Запад, а организация, объединяющая все страны мира. И именно в ООН белорусские власти в последнее время терпят поражения», - отметил Валерий Карбалевич, приведя в пример голосование по выборам в члены Совета безопасности, где Беларусь с разгромным счетом проиграла Словении.

Если все-таки рекомендация МОТ в отношении Беларуси будет воплощена в жизнь, на выручку режиму Лукашенко, вполне вероятно, придет Кремль, - считает эксперт. «Он всегда помогал Лукашенко, например, в виде низких цен на нефть и газ. Например, в прошлом году Беларусь на этом сэкономила около 15 миллиардов долларов. Например, за тысячу кубометров российского газа Беларусь платила всего $127. Это - огромная субсидия. Российские кредиты Беларусь практически не возвращает, они реструктуризируются и переносятся на будущее. Беларусь также участвует в ряде программ, которые финансируются из федерального бюджета России, например, в сфере ВПК. Беларусь также продает свои товары на российском рынке на льготных для себя условиях», - перечисляет факты Валерий Карбалевич. И заключает, что такая поддержка, очевидно, будет продолжаться.

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