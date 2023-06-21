закрыть
21 июня 2023, среда, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На российские позиции под Бахмутом наведался «Призрак»

  • 21.06.2023, 10:08
  • 3,558
На российские позиции под Бахмутом наведался «Призрак»

Генерал Сырский показал, как снайперы ликвидировали оккупантов с расстояния 380 м.

Украинские снайперы продолжают уничтожать оккупантов в Бахмуте и на Бахмутском направлении.

Видео одной из таких операций показал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

«Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов «Призрак» ОПБр», - рассказал он.

Сырский рассказал, что ликвидация российской живой силы происходила с дистанции 380 метров и была удачной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин
Орда, что с лицом?
Орда, что с лицом? Артем Черников
Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип
Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип