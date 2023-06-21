На российские позиции под Бахмутом наведался «Призрак» 21.06.2023, 10:08

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Генерал Сырский показал, как снайперы ликвидировали оккупантов с расстояния 380 м.

Украинские снайперы продолжают уничтожать оккупантов в Бахмуте и на Бахмутском направлении.

Видео одной из таких операций показал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

«Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов «Призрак» ОПБр», - рассказал он.

Сырский рассказал, что ликвидация российской живой силы происходила с дистанции 380 метров и была удачной.

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