На российские позиции под Бахмутом наведался «Призрак»
- 21.06.2023, 10:08
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Генерал Сырский показал, как снайперы ликвидировали оккупантов с расстояния 380 м.
Украинские снайперы продолжают уничтожать оккупантов в Бахмуте и на Бахмутском направлении.
Видео одной из таких операций показал командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский.
«Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов «Призрак» ОПБр», - рассказал он.
Сырский рассказал, что ликвидация российской живой силы происходила с дистанции 380 метров и была удачной.