Сколько стоит отдых на Браславских озерах: базы отдыха, турстоянки, квартиры, усадьбы 3 21.06.2023, 10:14

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На территории Нацпарка «Браславские озера» есть четыре базы отдыха.

Браславские озера – одно из самый популярный мест отдыха на природе, поэтому в разгар лета, чтобы найти выгодный вариант, надо постараться. Но выбор есть всегда: от цивилизованного время препровождения в домах со всеми удобствами до отдыха в палатках на берегу, пишет «Комсомолка».

Браславские озера, база отдыха, цена

На территории Национального парка «Браславские озера» есть четыре базы отдыха и Дом рыбака. На крупнейшей - три корпуса в несколько этажей, где можно жить, как в гостинице, питаться в ресторане, ходить в оздоровительный комплекс, а на базах поменьше – отдых как в деревне - в коттеджах разной площади. Места еще пока найти можно.

Например, двухкомнатный номер двухместный на самой большой турбазе - «Дривяты» - предлагается за 134,90 рублей в сутки. Дополнительное место - 54,50 руб. Для семьи из трех человек вполне подойдет. Там есть все удобства, включая мини-кухню, телевизор и холодильник.

Но следует учесть, что заявки на бронирование принимаются с условием выбора полного пансиона или двух элементов питания на выбор. В стоимость включено только проживание. Стоимость питания для 1 человека (с курортным сбором 5 процентов): полный пансион - 47.00 руб., завтрак - 12,34 руб., обед - 18,23 руб., ужин - 16,43 руб.

На трех других базах отдыха («Леошки», «Золово», «Слободка) предлагают жить в коттеджах. Они разной вместимости (от 15 до 170 кв.м.) и уровня комфорта. Стоят такие домики от 73 до 415 рублей в сутки. На отдельных базах можно снять и номер в коттедже. С питанием та же история.

«Дом рыбака» находится на озере Богинское. Для размещения предлагается четыре комнаты общей вместительностью 11 мест. Стоимость одного спального места в сутки - 16,80 рубля.

Браславские озера, усадьба, цена

Вокруг озер есть много агроусадеб. Например, в одной из них семье из трех человек предлагают номера (часть дома) от 180 до 270 рублей в сутки. Но просторные номера на несколько комнат могут вместить и до 6 человек, надо только будет немного доплатить. Это без питания. А если не хотите готовить, то можно купить завтраки и ужины за 15 рублей на человека, обед – 20 рублей.

В общем, выбор большой. Самый бюджетный вариант в гостевом доме - 35-40 рублей с человека в сутки. Но в том варианте, который мы нашли, кухня и туалет будут на четыре номера, а душ – общий и на другом этаже.

Если собирается компания, то лучше, конечно, снимать дом. Ориентироваться надо в среднем на 300 рублей за коттедж. Но если он двухэтажный, да еще с сауной, а вмещает до 15 человек, то стоимость не кажется уж такой высокой. Самый бюджетный вариант из домов обойдется в 150 рублей.

Браславские озера, квартира, цена

Браслав – это районный город с населением почти 10 тысяч человек, где есть многоэтажки. А значит, и выбор квартир для тех, кто привык и на отдыхе жить в тесном взаимодействии с соседями.

Посуточно 1-комнатную квартиру предлагают снимать за 65-75 рублей в сутки, а трехкомнатную – за 100 рублей. Озера и пляж будут в пешей доступности, это ведь Браслав!

Подытоживая скажем, что перед началом сезона можно выбрать жилье, которое удовлетворит запросы самых привередливых. И в разгар сезона можно найти достойные варианты, только времени на их поиск надо будет потратить побольше.

Браславские озера, стоянки, цена

Озера - это прежде всего романтика: костер, гитара, закаты... Поэтому многие едут не в квартиры и коттеджи, а на берег, чтобы жить в палатках. Заказные туристические стоянки есть на 13 озерах. Они рассчитаны на разное количество туристов. Каждую из них можно забронировать.

На озере Струсто, например, есть стоянка «Березы-1», рассчитанная на 10 человек. Она оснащена навесом, туалетом, кострищем с лавками, кладкой, мусоросборником. Подвоз дров обеспечивает лесничество. Стоимость стоянки – от 96 (будни) до 120 рублей (выходные) в сутки. А стоянка «Березы-2» обойдется подешевле – от 68 до 85 рублей.

Кроме того, в Национальном парке оборудовано 12 туристических стоянок общего типа. Они расположены рядом с озерами и оснащены навесами (беседками), кострищами, мусоросборниками, туалетами.

Предварительное бронирование для отдыха на этих стоянках не требуется. Но в этом случае никто не гарантирует, что место будет свободно. Стоимость на одного человека - от 6 до 10 рублей в сутки. Она зависит от того, сколько дней вы будете отдыхать.

Например, туристическая стоянка «Яблоневый сад» на озере Потех рассчитана на 18 человек и оснащена: беседками, туалетами, кострищами с лавками, мусоросборниками. Цена за сутки - 8-10 рублей.

Лесничество может подвезти дрова. Учтите, что на заказных турстоянках дрова входят в стоимость (из расчета 0,032 кубического метра на 1 человека). А вот на стоянках общего типа дров нет. Их надо либо с собой везти, либо купить в пунктах продажи. Заготовка дров в Нацпарке запрещена.

Тем, кто захочет сэкономить и разобьет лагерь где-нибудь рядом с территорией стоянок, грозит штраф.

Почти на всех озерах, где размещаются туристические стоянки национального парка, организуется платное любительское рыболовство. Исключение – озера Иново и Укля. Если рыбалка платная, а у отдыхающего не будет путевки, то он заплатит штраф.

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