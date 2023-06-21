«Крутимся как уж на вилах»: как друзья Путина прятали свои активы 21.06.2023, 10:15

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Опубликовано расследование о братьях Ротенбергах.

Близкие друзья президента РФ Владимира Путина — бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги — смогли спрятать свои миллиардные активы после ввода санкций с помощью реструктуризации, смены формальных собственников и других схем, говорится в расследовании «Важных историй».

Журналисты изучили утечку более чем 50 тысяч писем и документов управляющей компании «Эвокорп», которая работала на Ротенбергов, и поделились этими данными с коллегами из 17 мировых СМИ.

Братья Ротенберги попали под санкции еще после аннексии Крыма в 2014 году как одни из самых влиятельных и близких к Путину российских олигархов, заработавших миллиарды долларов на господрядах. В связи с этим они стали искать человека, который обеспечил бы им прикрытие и помог обойти ограничения.

«Фронтменом» Ротенбергов стал Максим Викторов — экс-сотрудник КГБ, бывший советник министра обороны Анатолия Сердюкова и бизнес-партнер британского принца Майкла Кентского. После того как он вступил в дело, доли братьев в различных компаниях перешли к закрытым паевым инвестиционным фондам (ЗПИФ). Такие структуры не раскрывают данные о своих пайщиках. ЗПИФ нельзя признать банкротом, их активы невозможно конфисковать, арестовать или продать на торгах.

Все 13 фондов находились под управлением компании «Эвокорп», которая принадлежала Викторову. Как выяснилось из протокола заседания в ЦБ России от июля 2017 года, Ротенберги были пайщиками большинства этих ЗПИФ. А утечка переписки показала, что право собственности на ряд ценных активов братьев получили бывший телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов и 36-летняя косметолог из Латвии Мария Бородунова — источники называют ее тайной любовницей Аркадия Ротенберга. Виллы, квартиры и компании братья переписали на жен с гражданством в Европе и США.

В «Эвокорпе» старались строго следить за тем, чтобы информация о реальных владельцах якобы проданных друзьями Путина активов никуда не просочилась. При возникновении вопросов у регуляторов в офшорных юрисдикциях, на помощь приходил Викторов и его коллеги — например, панамская компания ILS Legal Services S.A.

Так, ILS помогла скрыть от властей Британских Виргинских Островов (БВО) бенефициарных владельцев как минимум 18 компаний, принадлежавших Ротенбергам или их представителям. Регуляторы БВО потребовали, чтобы поставщики корпоративных услуг прекратили сотрудничество с компаниями лиц, попавших под санкции.

ILS предложила решение: сначала заменить Ротенбергов доверенными лицами, которые подпишут соглашения о доверительном управлении, чтобы казалось, будто они и есть конечные владельцы компаний, а потом сообщить властям их имена. «Уже крутимся как уж на вилах», — писал представитель ILS бывшему менеджеру SMP Bank Ротенбергов Елене Рузяк, которая выполняла роль посредника для олигархов после того, как они попали под санкции.

Викторов помогал Ротенбергам не только сохранить нажитое, но и покупать новое. Так, они смогли приобрести виллу за 9 млн евро на элитном испанском курорте Oliva Nova Beach and Golf Resort рядом с Валенсией. Чтобы скрыть реальных владельцев, которыми были Борис Ротенберг и его жена, гражданка США Карина, сделку оформили через специально созданную мальтийскую фирму, а застройщику заплатили посредством кредита от кипрской компании.

Для полетов в Валенсию Викторов через офшорные компании купил супругам бизнес-джет за 42 млн долларов на смену частным самолетам, которые попали под санкции. Также Ротенберги вложились в шале в австрийских Альпах, где отдыхала дочь Путина Мария Воронцова и ее бывший муж Йоррит Фаассен.

Кроме того, Викторов пытался помочь Борису Ротенбергу избежать наказания за неуплату таможенных платежей на 42-метровую яхту «Рахиль» стоимостью 21 млн евро во Франции. Он утверждал что у олигарха нет активов в Европе, однако суд встал на сторону налоговой. Только после уплаты 3,6 млн евро власти Франции согласились снять арест с яхты.

Помимо этого Викторов помогал с размещением «нужных» публикаций о Борисе, чтобы он избежал ограничений ЕС, под которые уже попал его брат Аркадий.

«Важные истории» отмечают, что Максим Викторов имеет большие связи на Западе и в своей работе на Ротенбергов часто обращался за помощью и услугами к своим зарубежным коллегам. В 2018 году Фонд инвестиционных программ Викторова стал акционером британского финтех-стартапа RemitRadar — его амбассадором был принц Майкл Кентский.

Сразу после вторжения в Украину член британской королевской семьи публично разорвал связи с Россией: покинул должность патрона Российско-Британской торговой палаты и отказался от ордена Дружбы, врученного ему в 2009 году, однако решил сохранить совместный бизнес с Викторовым — ярым сторонником войны.

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