Какой автомобиль можно купить в Беларуси до $500 1 21.06.2023, 10:21

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Когда-то это были весьма неплохие иномарки.

На вторичном рынке много предложений элитных автомобилей, которые продают дороже квартир. Но они могут разве что порадовать глаз интересующихся автолюбителей. Журналисты «Ганцевичского часа» посмотрели, какие машины можно купить в Беларуси за минимальную цену – до 500 долларов.

Только на одном сайте объявлений можно найти почти четыре сотни автомобилей за такую сумму. Условно они отмечены «на ходу». Но это бывает не всегда так в действительности – где-то надо везти свой аккумулятор, а где-то проблемы серьёзнее. Но при желании автомобиль найти можно. При этом, конечно, нет никакой гарантии, что поездить удастся долго.

Посмотрели навскидку несколько вариантов. Когда-то это были весьма неплохие иномарки, а сейчас – самый низ вторичного рынка.

Ford Mondeo

Этот автомобиль 1993 года можно купить за 500 долларов в Слуцке. Дизельный двигатель 1,8.

Ford Mondeo пришел на смену Ford Sierra. Первое поколение выпускали в 1993-1996 годах. Он довольно успешно продавался в Европе. Сразу после выхода получил звание «автомобиль года» в нескольких европейских рейтингах. Хотя в Северной Америке популярности не снискал.

Владелец этого авто категорично заявляет, что торговаться не будет:

«Автомобиль на полном ходу, двигатель работает хорошо, не парит и не дымит. Коробка и сцепление без проблем. По кузову есть нюансы не влияющие на езду. Свои предложения с ценой оставьте пожалуйста при себе. Цена без торга и даже возле капота».

1159 долларов — средняя цена на сайте объявлений на Ford Mondeo 1993 года без учета пробега и комплектации.

Ford Scorpio

Это был автомобиль бизнес-класса, выпускавшийся в Германии. Первое поколение выходило в 1985-1994 годах. Интересно, что на его создание привлекли 500 дизайнеров. Машину испытывали в аэродинамической трубе, в результате получился один из наиболее обтекаемых кузовов того времени. На то время это была дорогая машина для людей, которые хорошо зарабатывают.

Сейчас Scorpio же его можно купить в Руденске Минской области за 500 долларов. 1989 год выпуска, двухлитровый бензиновый двигатель.

Владелец пишет, что машина на ходу. Состояние конечно, не огонь. Вмятина, обшарпанный кузов. Но, какие деньги…

Skoda Forman

Автомобиль 1994 года продают в Минске за 420 долларов. 1,6 бензин.

Владелец так написал про машину:

«Шкода на ходу, доедет куда надо. Мотор работает как надо, со сцеплением, коробкой и тормозами все хорошо. Аккумулятор хороший, магнитола есть. Панель приборов работает. Есть фаркоп. Хорошая зимняя резина, все четыре колеса. Рулится машина нормально. Лобовое в трещинах. На капоте есть неровности. Ну и где-то что-то по мелочи. Езжу каждый день».

Да, раньше Шкоды были такие, квадратные и похожие на Лады. Хотя дизайн этой модели разрабатывала знаменитая итальянская компания Бертоне. Конкретно универсал Forman появился из модели Favorit. Выпускался с 1988 года. Машина была довольно популярной в Восточной Европе.

Renault 19

Автомобиль 1993 года продают за 400 долларов в Гомеле. 1,8 бензин.

«Техосмотр пройден ещё на полгода. Делалась подвеска. Нет водительской ручки. Сломан лючок бензобака. Нуждается в переварке арок и порогов. Троит двигатель» – сообщает владелец.

Этот автомобиль в кузове седан. А выпускался в 4 вариантах. Были еще трех- и пятидверный хэтчбек и кабриолет. Вообще, это одна из наиболее популярных моделей Renault. Их произвели 5,9 миллионов. Было восемь вариантов двигателей, а всех модификаций этих авто было около 100.

Kia Spectra

Это если кто хочет дешево более необычную машинку. Дело в том, что это корейское авто для американского рынка. В Борисове продают за 499 доларов.

2001 год. 1,8 бензин, коробка автомат.

«Американка. На ходу, заводится, едет, автомат переключает. Колодки под замену, на одном колесе вылетела, тормоза в низу есть. Шрузы под замену, днище в неплохом состоянии,» – описал владелец.

Днище может и в неплохом, но в бочинах такие дырки, что можно чуть ли не руку просунуть) Но что вы хотели купить 2001 года за такие деньги?

Этот автомобиль среднего класса производился с 2000 по 2004 год. А с 2004 по 2009 собирался и в России.

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