Бегство из Геническа: оккупанты получили смс-инструкции о наступлении ВСУ

Бегство из Геническа: оккупанты получили смс-инструкции о наступлении ВСУ1
- 21.06.2023, 10:23
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Российские войска готовятся к «жесту доброй воли».
Российские оккупанты готовят масштабную эвакуацию во временно оккупированном Геническе Херсонской области. Таким образом, если украинская армия будет наступать, то российская готовится к бегству с оккупированной территории.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, российская оккупационная армия активно распространяет информацию об эвакуации на случай прорыва ВСУ.
Так, во временно оккупированном Геническе на мобильные телефоны коллаборантов поступают SMS-сообщения с подробными инструкциями и координатами точек эвакуации, что в свою очередь вызывает панические настроения.