Чем вывести известковый налет на смесителях 1 21.06.2023, 9:40

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Дорогие средства покупать не придется.

На смесителях в ванной и кухне быстро образуется стойкий известковый налет. Мало того, что это портит вид фурнитуры, так еще и значительно уменьшает напор воды. Поэтому следует регулярно очищать все части крана от известковых отложений, пишет telegraf.com.ua.

Вместо того чтобы прибегать к дорогостоящим химическим средствам для очистки сантехники, можно использовать лайфхак с продуктами, которые есть в каждом доме.

Как убрать известковый налет быстро и дешево

Одним из самых эффективных домашних средств для удаления известкового налета со смесителей является уксус. Этот продукт очень эффективен и экономичен.

Отвинтите фильтр от крана и снимите его с накладки.

Погрузите фильтр в уксус на несколько часов.

Если извести сильно много, оставьте фильтр в уксусе на всю ночь.

Хорошо промойте фильтр водой и верните его на место.

Помимо уксуса, есть и другие домашние средства, которые также эффективны для удаления известкового налета со смесителей.

Лимон. Протрите пораженные участки половинкой лимона, уделяя особое внимание участкам с наибольшим скоплением извести. Вы увидите, как известь исчезнет, и ваш кран снова засияет.

Смесь сода + уксус. Смешайте одну треть чашки пищевой соды и одну чашку уксуса в миске. Эта комбинация эффективно удаляет пятна извести и накипи. Нанесите смесь на кран и оставьте минимум на четыре часа или даже на ночь. Втирать не нужно, эффект достигается за счет действия ингредиентов.

Крупнозернистая соль + уксус. Чтобы усилить действие соли, смешайте ее с белым уксусом чтобы получилась паста. Нанесите ее на поверхность крана и оставьте на десять минут. Смойте теплой водой и протрите чистой тканью.

Эти хитрости помогут быстро и недорого очистить смесители от известкового налета. Такую очистку следует проводить примерно каждые 15 дней, чтобы поддерживать смесители в идеальном состоянии.

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