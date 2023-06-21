Нарышкин отбирает хлеб у Симоньян Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

21.06.2023, 10:36

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Сергей Нарышкин

В Кремле установлена должность дежурного клоуна.

Читая новостные ленты, трудно отделаться от впечатления, что у высшего российского начальства установлена должность дежурного клоуна. Каждый день кто-нибудь новый появляется, а старые, утомившись уходят отдохнуть за кулисы, сдают костюм, парик и красный нос.

Медведев, Захарова, Володин, Лавров, Толстой. Разумеется, Песков. А сегодня – глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин, запинающийся «главный Штирлиц» с того самого исторического заседания Совбеза перед 24 февраля.

Вот как Нарышкин высказался об украинском контрнаступлении: «Думаю, что правильнее было бы говорить о том, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО, где в качестве живой силы используются войска украинской армии».

Удивляет несоответствие должности и слов. Если бы это произнес Соловьев, Скабеева или, хотя бы Захарова, было бы понятно. Что с них взять? Но здесь-то глава СВР.

Воюет российская армия в Украине с украинской армией, и тот факт, что вооружения ВСУ частично получает от стран НАТО, никак это обстоятельство не меняет. Управляются ВСУ руководством страны. Это просто очевидный факт.

Сергей Нарышкин вспомнил также Вторую мировую. Если обратиться к ней, то ведь американские поставки СССР по ленд-лизу не означали, что нацистская Германия воевала на Восточном фронте с США, которые «в качестве живой силы использовали» советские войска.

Пора Сергею Нарышкину вторую зарплату платить – как пропагандисту. Отбирает хлеб у Симоньян или, скажем, Шейнина – любителя выносить в студию ведро с фекалиями.

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