В центре Минска продается красивая сталинка, которую публиковали в интерьерных изданиях 2 21.06.2023, 10:38

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Стоит квартира дорого, но и выглядит соответствующе.

В базе Realt появилась сталинка около площади Победы и парка Горького, заметил телеграм-канал «Будни риэлтора». В квартире свежий современный ремонт, продавец успел пожить в квартире меньше двух месяцев. В объявлении написано, что интерьером занимался профессиональный белорусский дизайнер, а дизайн-проект участвовал в конкурсах и публиковался интерьерных изданиях. Стоит квартира дорого, но и выглядит соответствующе.

Квартира находится на втором этаже по адресу Румянцева, 13. До станции метро «Площадь Победы» можно дойти буквально за пару минут. Это четырехэтажный дом 1956 года постройки. Но недавно в квартире сделали современный ремонт. Продавец говорит, что фактически была построена новая квартира с утвержденной перепланировкой.

В квартире 66 метров общей площади, жилых — 42,6. Кухня, судя по фотографиям в объявлении, небольшая. Кухонный гарнитур изумрудного цвета выполнен в современном стиле. Столешница из сланца. Есть встроенная техника Bosch, большой холодильник и отдельно стоящий морозильник.

Во время ремонта в квартире демонтировали пол, перегородки, окна и штукатурку. Во всей квартире машинным способом выполнили армированную стяжку, возвели новые стены и перегородки, оштукатурили маячным способом. На всех потолках и стенах сделали многослойную звукоизоляцию.

Стеклопакеты в квартире деревянные с дубовыми подоконниками, на полу лежит дубовая паркетная доска. На потолках установлена новая гипсовая лепнина — ее сделали по слепкам демонтированной оригинальной.

В сталинке два санузла, в одном установлена ванна. На полу испанская плитка Equipe Ceramicas. Сантехника Grohe. Есть постирочный шкаф со встроенным бойлером, стиральной и сушильной машинами. Встроенный фильтр для воды.

Есть балкон с выходом из жилой комнаты.

Стоимость квартиры — 200 тысяч долларов (3 003 долларов за «квадрат»).

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