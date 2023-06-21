«Мы ждали лета, когда начнется движение» 1 21.06.2023, 10:58

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Как турагентство отменило путешествие белорусов за неделю до поездки.

Читатели Tochka.by около полугода назад решили поехать в Грецию. По совету знакомых обратились в одно из столичных турагентств, выбрали автобусный маршрут и даже внесли положенную по договору предоплату.

«Около Br580, сама же поездка стоила около €760 (Br2500) за двоих без учета виз и других доплат. Длительность такого тура – 12 дней», – поделилась читательница.

Но в этот тур они все равно не поехали: примерно за неделю до выезда путешествие отменило само агентство, рассказала девушка.

«Ждите, информации пока нет»

Виз у читателей портала не было, поэтому тур взяли с визовой поддержкой.

«Когда заключили договор с турагентством, нам сказали, что позвонят и пригласят, чтобы собрать документы и податься в визовый центр. Сразу предупредили, что это будет нескоро, потому что выезд был запланирован на середину июня. Мы же пришли в агентство в начале февраля», – рассказала девушка.

Время шло, а звонка от туркомпании не было. Когда до поездки оставался всего месяц, пара всерьез забеспокоилась.

«Я решила позвонить и спросить, почему нас до сих пор не подают в визовый центр. На что мне ответили: ждите, визы сейчас под туры открываются очень быстро, вам могут открыть визу даже за десять дней», – пересказала разговор читательница.

Даты путешествия приближались, а вопрос с визой все не решался. Тогда наши читатели вновь стали звонить и писать представителям турагентства, но те не отвечали. Потом все же вышли на связь и сказали, что информации у них нет, будут разбираться и позже перезвонят. Но этого не произошло.

От турагентства девушка получила ответ через соцсети. Сообщение было простым: информации нет, будут уточнять утром следующего дня.

«Когда все это происходило, я обзвонила несколько туркомпаний, спросила, можно ли открыть визы за неделю. Там очень удивились. Сказали, что по нынешним меркам документы в визовом центре должны лежать месяц, а то и полтора. Бывает, конечно, когда горящий тур, а людей на него не хватает, тогда могут сделать за две недели визу, но это очень редко случается. Кстати, по воле случая мне ответили специалисты того туроператора, кто и оказался организатором нашего тура», – подчеркнула девушка.

Уже понимая, что визы им не сделают, читательница вновь связалась с турагентством.

«Там сказали, что визы нам не откроют и тур придется перенести», – передала подробности произошедшего девушка.

После этого пара решила закончить взаимоотношения с компанией. Наши читатели забрали выплаченные агентству деньги.

Кстати, с этим у белорусов проблем не возникло: возврат сделали быстро.

Почему так долго тянули с визами

Когда девушка забирала деньги из туркомпании, спросила, почему специалисты так долго тянули с подачей в визовый центр.

По словам нашей читательницы, открывать визы должно было не турагентство, а собственник тура – туроператор.

Оказалось, это две абсолютно разные фирмы.

«Мы никогда не уточняли, кто владелец тура, даже вопросом таким не задавались. Да и турагентство не пояснило, чей это тур», – отметила девушка.

По ее словам, у оператора этого злополучного тура в этом году срываются многие поездки: не могут отправить людей ни во Францию, ни в Италию.

Тем временем читательница предполагает, что оператор мог продать ее тур самостоятельно и заработать на новой сделке больше.

«Я бы посоветовала, если у вас нет виз, не обращаться в турфирмы, обращайтесь напрямую к туроператору. Потому что это бизнес. Если человек пришел к собственнику тура, ему откроют визу в первую очередь по сравнению с тем, кто придет от турагентства. Во втором случае оператору придется выплатить комиссионные турагентству, которое и привело клиента. Такие договоренности внутри туристических компаний», – поделилась наша читательница.

Кстати, в трип пара все же поедет. За небольшой промежуток времени ребятам удалось найти подходящий вариант. По сути, идентичный первому, но с другой программой. И совсем другими организаторами поездки.

Что говорят в турагентстве

Мы связались с туристической фирмой, куда обратились наши читатели. Там подтвердили, что такая история у них действительно была.

«Мы предлагали клиентам открыть греческий шенген, но сейчас у них [в визовом центре –Tochka.by] пошло большое количество отказов. Мы не хотели рисковать деньгами клиентов, потому что, <..> если бы им пришел отказ по визе, туроператор мог бы не вернуть им деньги», – рассказали нам в минском турагентстве.

По словам его директора, не в сезон путешествий у греков было много отказов: из 90 паспортов только 20 забирали с визой.

«Поэтому мы ждали лета, когда начнется движение. Тогда у визовых центров уменьшается процент отказа», – уточнила директор.

Только в этом сезоне все пошло не так, как ожидали в турагентстве: несезон резко перешел во время серьезного наплыва.

«Сейчас вариантов для подачи немного: либо Греция, либо Испания (надо ехать подаваться в Москву), поэтому, когда пошел наплыв, мы не смогли записать этих клиентов», – объяснила директор турагентства.

По ее словам, специалисты компании уже понимали, что не смогут сделать визу нашим читателям.

«Мы позвонили и сказали: «давайте не будем рисковать и сделаем вам возврат». Они согласились. Мы сделали возврат в течение 10 дней, по закону», – подчеркнула женщина.

Как сообщили в самом агентстве, они в основном занимаются турами по безвизовым маршрутам. Но визовую поддержку тоже оказывают – по запросу клиентов. В этот раз с визами нужно было помочь только нашим читателям.

Кто должен подавать на визы: турагентство или туроператор

Основная разница между туроператорами и турагентствами в том, что тур изначально формирует оператор. Затем он может его продать либо туристам напрямую, либо турагентствам. Последние продают готовый тур оператора за комиссию.

«В конкретной ситуации этих клиентов на визы мог подавать и туроператор, и мы. Решили, что это сделаем мы. Планировали их подать, но сами не ожидали такого наплыва», – рассказала нам директор.

По ее словам, сейчас многие туроператоры работают только с туристами, у которых есть виза. Если у человека ее нет, а поехать хочется, то открыть ему шенген предлагает агентство.

Как обезопасить себя от отмены поездки

Прокомментировать ситуацию наших героев мы также попросили Республиканский союз туристической индустрии.

Там рассказали, что гарантий исполнения пожеланий туриста по ряду направлений не существует. Это касается и тех ситуаций, когда белорус решает посетить Европу.

«Невозможно прогнозировать и отвечать за визовую политику и тактические решения консульских служб европейских стран. С другой стороны, возможно, имеет место низкая компетенция турагентства или менеджера: продукт их партнеров плохо организован или не выстроено как следует взаимодействие с посольством», – отметил председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый.

Он также подчеркнул, что на направлениях, где нет виз и есть прямая логистика из Минска, «все более конкретно и гарантированно».

Филипп Гулый порекомендовал белорусам узнавать, кто организатор тура и состоит ли он в реестре туроператоров и турагентств.

Это поможет избежать неприятных ситуаций во время подготовки к путешествию и в самой дороге.

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