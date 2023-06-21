Пригожин попал точно в цель Анатолий Несмиян

21.06.2023, 11:03

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Анатолий Несмиян

Воровская система Путина неэффективна.

Пригожин весьма точно попал в скрытый, но при этом совершенно точно существующий запрос на справедливость, и формирует свой проект на базе этой ключевой ценности.

Я много раз говорил и писал, что за всю историю человечеству удалось найти только две универсальные ценности - свободу и справедливость, все остальные являются их производными или проекциями.

Универсальность этих ценностей проявляется в их высочайшей адаптивности, так как они не являются абсолютными величинами, а всегда относительны. А значит - если найти точку отсчета, которая будет воспринята значительным большинством, можно создать систему, основанную на такой ценности, которая будет созвучна очень большой аудитории.

Конечно, это создает буквально безбрежное поле для манипуляций, но это тоже часть адаптивного характера этих ценностей. Ислам, христианство, западная свобода или коммунизм в плане идеи безупречны, но практики реализации этих идей всегда подвержены текущим «производственным» задачам.

В любом случае сегодня справедливость после краха СССР стала бесхозной практически по всему миру - Союз сумел создать целую этическую и даже эстетическую картину мира, основанную на этой ценности, и с его исчезновением картина разбилась на множество осколков, каждый из которых имеет свою собственную систему отсчета и координат. Но будучи глобальной ценностью, справедливость ищет и глобального воплощения. Или хотя бы суб-глобального.

Не зря на идеи Исламского государства начал покупаться целый миллиардный исламский мир. Не сумей коалиция задавить ИГИЛ «на взлете», как знать, смогла ли провозглашенная им идея исламской справедливости (на самом деле в крайне архаичном и даже диком прочтении, но справедливость же) расширить свою базу на весь мир ислама. И тогда уже Халифат мог указывать, что верно, а что - нет. Что справедливо, а что - не очень.

Для России идея социальной справедливости является самоценной. И тот, кто сумеет поднять ее и сформулировать понятным языком, получит шанс. Вот, собственно, Пригожин сегодня идет в этом направлении. Для России именно социальная справедливость является единственным прочтением этой ценности, способным к объединению очень больших масс. Конечно, в сочетании с ценностью свободы - но в этом балансе справедливость всегда для нас будет занимать доминирующее место. Специфика цивилизационного пространства, ничего не поделаешь.

Суровые условия жизни в конкретных историко-географических условиях создают необходимость коллективного труда ради выживания и развития, а значит - кооперация, как один из двух способов взаимодействия и источников развития, для России (в цивилизационном смысле) всегда будет важнее второго источника - конкуренции. А где кооперация - там и потребность в справедливом распределении обязанностей, прав, доходов и благ.

Пригожин это очень хорошо понимает, если судить по его действиям и выдвигаемым им идеям. Выглядят они, мягко говоря, зачастую пугающе, но для истории (а это социальный аналог природы) нет понятия «хорошо» или «плохо». Есть эффективно или неэффективно. Выжил и обеспечил развитие - ты эффективен. Не выжил - тебя забыли. Все просто.

Воровская система Путина неэффективна. Это для сегодняшних россиян он - монстр. Уже через поколение если его и вспомнят, то просто как мелкого убогого жулика, единственным удивительным моментом существования которого стало слишком долгое пребывание у руля. Сама по себе система, обкрадывающая страну, неэффективна и не может быть продолжена в будущем - она пожирает саму себя. Идеология воровского перераспределения и распихивания по карманам ущербна чисто математически - чтобы что-то распихивать, нужно производить благ больше, чем ты крадешь. Если наоборот - все закончится рано или поздно одним образом.

Справедливость, как и свобода, позволяют создавать развивающиеся системы, тратящие на себя меньше, чем производится. В этом и заключается смысл как кооперации, так и конкуренции. Выбор между ними, в сущности, всегда сводится к текущему контексту - в каких-то условиях эффективнее кооперироваться, в каких-то конкурировать. Но просто жрать и воровать не эффективно нигде.

Посмотрим, что получится у Пригожина. На уровне постановки задачи он сейчас на верном пути. Реализация задачи - вот что важно. По ней и будет определяться эффективность выбранной им стратегии. Но направление выбрано исключительно удачно и верно.

Анатолий Несмиян, telegra.ph

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