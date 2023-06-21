«Вот такое отношение украинцев, когда они узнают, что белорусы помогают им защищать страну» 21.06.2023, 11:03

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Что удивило «калиновца» на войне в Украине?

Известный белорусский спортсмен, чемпион по академической гребле, участник Олимпийских игр 2004 и 2008 года Павел Шурмей с февраля 2022 года воюет в составе белорусского Полка имени Кастуся Калиновского в Украине. В интервью программе сайта Charter97.org Studio X-97 боец с позывным «Дядька» рассказал, что его удивило на войне в Украине:

— Мы все хотим, чтобы в этом году была уже победа. Но надо настраиваться психологически и готовиться к тому, что в этом году этого не произойдет. Мы уже говорили о ресурсах России, людских и запасах старой техники. Мое мнение, что, скорее всего, кто-то, извиняюсь за выражение, табуреткой огреет Путина, плюс успехи Украины на фронте, плюс усталость России от войны — вот тогда, возможно, будем говорить о победе.

— Павел, что вас удивило в этой большой, как мы ее называем, войне после 24 февраля 2022 года?

— Когда простые украинцы, не важно, военные или просто украинцы, люди когда узнают, что мы белорусы и приехали помогать им воевать, защищать Украину от российской агрессии. Когда люди в метро подходят и благодарят. Когда в очередях в поликлинику, если, например, пришла жена, доктор узнал, что муж воюет на фронте, сразу вне очереди, а если это платная клиника, то без оплаты принимают. В селах, на ПДД, в десятках километрах от фронта, где мы квартировались иногда, нас простые жители встречали, где мы стояли на ротациях. Такое отношение украинцев, когда они узнают, что белорусы помогают им защищать их страну.

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