Украинская армия обваливает оборону россиян на Юге 21.06.2023, 11:12

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Офицер ВСУ рассказал о значении освобожденного плацдарма в районе Пятихаток.

ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Юге Украины, среди которых – село Пятихатки Запорожской области. Это стратегически важный населенный пункт, который был опорным в первой линии российской обороны.

Освобождение Пятихаток – важный шаг к обрушению обороны оккупантов на Юге.

Об этом «24 каналу» рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец. По его словам, село Пятихатки выполняло важную функцию для россиян.

Березовец отметил, что ВСУ добились большого результата. Россия возлагала большие надежды на Пятихатки, ведь это ключ к Васильевке – другому стратегическому пункту захватчиков. Там враг разместил огромные склады.

Он подчеркнул, что Пятихатки расположены на стратегическом направлении в Мелитополь – крупнейшую российскую военную базу на временно оккупированной части Юга Украины.

«Потерять Мелитополь для россиян означает обвалить всю систему их обороны. Освобождение Пятихаток – важный шаг к освобождению Мелитополя», – объяснил офицер ВСУ.

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