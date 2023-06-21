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Беларусь накрыла небывалая жара

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  • 21.06.2023, 11:22
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Беларусь накрыла небывалая жара

Температура воздуха днем достигнет 31 градуса.

До плюс 31 градуса ожидается сегодня в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха днем достигнет 31 градуса. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

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