Данилов дал ценный совет россиянам в Крыму 21.06.2023, 11:25

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Алексей Данилов

ВСУ наступают в сторону полуострова.

Российские оккупанты понимают, что ВСУ рано или поздно зайдут на полуостров Крым. Об этом во время единого телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Они понимают, что вопрос только времени, когда мы придем, будем их гнать оттуда. И я бы всем посоветовал как можно скорее пользоваться услугами той постройки, которая на сегодня у них есть (Крымский мост — ред.), чтобы быть в безопасности», — отметил чиновник.

Также секретарь СНБО отметил, что все крымчане, которые потеряли собственность в 2014 году, получат ее обратно, а за убытки им выплатят компенсации.

«Кто успеет оттуда, скажем так, отправиться на родину, откуда они там приехали, пусть на ту территорию и отправляются», — подытожил Данилов.

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