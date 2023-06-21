«Лукашенко хватается за сердце и падает» 11 21.06.2023, 11:26

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Белоруска рассказала, о чем мечтают миллионы сторонников перемен.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о своем необычном сне и выразила надежду, что он наконец-то станет явью:

— Полненький стадион людей, на поле несколько высокопоставленных фигур, навстречу им ковыляет здоровенный Лука, идет тяжело, сопит, у него одышка. Стадион совершенно безразличен, каждый занимается своими делами. Видно, что людей согнали, что не пришли они сюда добровольно посмотреть на злобного диктатора. И вдруг происходит что-то такое, что заставляет обратить на себя внимание. Лука протягивает руку, чтобы поздороваться с каким-то российским губернатором, но другой рукой хватается за сердце и падает. На поле выбегают медики, но только ради того, чтобы констатировать смерть. Услышав это, стадион начинает скандировать: «Лука сдох!», обниматься, плакать, здесь все в одном экстазе и счастье. Я тоже вместе со всеми со всем рвением скандирую во все горло: «Лука сдох»

Разбудила мужа, думаю, соседей тоже. Муж заверил меня, что это сон. Утром включила компьютер посмотреть, а вдруг это вещий сон, а мечта миллионов белорусов сбылась. За завтраком посмеялись с мужем, на этот раз с уточнением, как хорошо, что сон этот мне снился за пределами Беларуси, и что соседи, которые услышали мои возгласы, не донесут милиции про мои «экстремистские сны». А то дома могла бы до утра и не поспать, а объяснять в следственном изоляторе, почему мой мозг во время сна позволяет себе противогосударственную деятельность.

Читательница сайта Charter97.org надеется, что ее сон наконец-то станет реальностью:

— Мне кажется, что сейчас все оцепенели в ожидании этой радостной новости. Каждый хочет дожить, увидеть, отпраздновать, обняться с родными, соседями, друзьями и просто белорусами, а отпраздновав, использовать этот новый шанс, чтобы стать хозяевами на своей земле, чтобы больше никогда не допустить зла.

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