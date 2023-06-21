Ментовская наглость Александр Невзоров

21.06.2023, 11:35

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Александр Невзоров

Песков и Шойгу могут предстать в весьма скукоженном виде.

Наглость бывает красивой. «Флибустьерская» - это лучший, но очень редкий вид наглости.

Такая наглость обитает, преимущественно, в костюмном кинематографе, но иногда встречается и в реальной жизни.

Это очень прочная и эффектная наглость. Именно она и есть - то самое, «второе счастье». Она одинаково хорошо смотрится и на эшафоте и в очереди за беляшами.

Второй тип наглости - «быдляцкая». Эта разновидность хрупка и труслива. Напоровшись на сопротивление - она мгновенно испаряется.

А вот Песков, Шойгу и все им подобные - демонстрируют третий, самый мерзкий тип -«ментовскую» наглость.

Это наглость дураков, уверенных, что именно они являются владыками мира, высшей расой, наделенными правом «судить, наказывать и устанавливать правила игры».

Такая наглость - пресна и примитивна (как у Шойгу) или сдобрена кокетством (у Пескова).

Она «прилагается» к должности или погонам. При разжаловании изымается, оставляя бывшего «носителя» в весьма скукоженном виде.

На этом видео, Шойгу, сохраняя «трамвайность морды» решил указать ВСУ «куда можно», а «куда нельзя стрелять». Песков же, кривляясь, устроил фейерверк русского расизма - «нельзя нам угрожать убийством. Мы можем, а нам нельзя».

Александр Невзоров, t.me

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