Врачи рассказали о лучшем обеде для снижения артериального давления
- 21.06.2023, 11:35
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Что должно быть на тарелке.
В меню страдающих повышенным артериальным давлением должны быть продукты, в которых много калия, магния, клетчатки, кальция. При этом натрий и насыщенные жиры надо ограничить.
Как рассказала терапевт Светлана Никитина в интервью изданию «МедикФорум», страдающим гипертонией поможет запеченный картофель. В нем много калия.
Доктор рекомендует включать в рацион свеклу и помидоры, они также помогут держать давление в норме.
Листья салата и другие зеленые овощи способны нормализовать самочувствие и снизить тонус сосудов.
Кроме того, гипертоникам стоит обратить внимание на тыкву, в ней масса полезных веществ.
При этом врач подчеркнула необходимость консультации со специалистами — заниматься самолечением нельзя.