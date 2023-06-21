Врачи рассказали о лучшем обеде для снижения артериального давления 21.06.2023, 11:35

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Что должно быть на тарелке.

В меню страдающих повышенным артериальным давлением должны быть продукты, в которых много калия, магния, клетчатки, кальция. При этом натрий и насыщенные жиры надо ограничить.

Как рассказала терапевт Светлана Никитина в интервью изданию «МедикФорум», страдающим гипертонией поможет запеченный картофель. В нем много калия.

Доктор рекомендует включать в рацион свеклу и помидоры, они также помогут держать давление в норме.

Листья салата и другие зеленые овощи способны нормализовать самочувствие и снизить тонус сосудов.

Кроме того, гипертоникам стоит обратить внимание на тыкву, в ней масса полезных веществ.

При этом врач подчеркнула необходимость консультации со специалистами — заниматься самолечением нельзя.

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