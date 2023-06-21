«Каждую конфету по отдельности на рентген отправляли» 4 21.06.2023, 11:44

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Белоруска почти четыре недели ждала посылку из Польши.

Читательница сайта Charter97.org из Ляховичей рассказала, как почти четыре недели посылка, которую ей выслали из Польши, находилась на таможне:

— Недавно праздновала день рождения. Моя дочь, которая уехала в Польшу, решила прислать мне посылку со сладостями. Выслала ее за месяц до дня рождения, но желания не всегда совпадают с возможностями «органов».

Есть у нас структуры, которые чувствуют себя богами на земле. Хочу — пропущу, хочу — буду держать неизвестно сколько времени.

По территории Польши посылку доставили быстро, а вот на белорусской таможне долго изучали содержимое такой «опасной бандероли»:

— Продержали мои сладости почти четыре недели. История имела счастливый конец: конфеты я получила, вот только все пакеты были разорваны. Что там искали таможенники — неизвестно, наверное, каждую конфету по отдельности на рентген отправляли, проверяли, нет ли в них «экстремистской литературы». Конфеты мы с мужем съели, а вот осадочек остался.

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