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«Каждую конфету по отдельности на рентген отправляли»

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  • 21.06.2023, 11:44
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«Каждую конфету по отдельности на рентген отправляли»

Белоруска почти четыре недели ждала посылку из Польши.

Читательница сайта Charter97.org из Ляховичей рассказала, как почти четыре недели посылка, которую ей выслали из Польши, находилась на таможне:

— Недавно праздновала день рождения. Моя дочь, которая уехала в Польшу, решила прислать мне посылку со сладостями. Выслала ее за месяц до дня рождения, но желания не всегда совпадают с возможностями «органов».

Есть у нас структуры, которые чувствуют себя богами на земле. Хочу — пропущу, хочу — буду держать неизвестно сколько времени.

По территории Польши посылку доставили быстро, а вот на белорусской таможне долго изучали содержимое такой «опасной бандероли»:

— Продержали мои сладости почти четыре недели. История имела счастливый конец: конфеты я получила, вот только все пакеты были разорваны. Что там искали таможенники — неизвестно, наверное, каждую конфету по отдельности на рентген отправляли, проверяли, нет ли в них «экстремистской литературы». Конфеты мы с мужем съели, а вот осадочек остался.

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