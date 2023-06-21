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ВСУ ликвидировали российских десантников, ехавших на ротацию в Бахмут

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  • 21.06.2023, 11:43
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ВСУ ликвидировали российских десантников, ехавших на ротацию в Бахмут
Фото: Getty Images

Оккупантов разгромили возле Клещеевки.

Украинские защитники уничтожили группу российских десантников возле Клещеевки недалеко от Бахмута. Оккупанты ехали на ротацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск РФ по приказу выдвинулись в район Клещеевки. Они должны были сменить на позициях оккупантов 31-й десантно-штурмовой бригады. Последние понесли потери в боях под Бахмутом.

«Во время перехода оккупантов на первую линию обороны украинские воины нанесли им огневое поражение, в результате чего многие оккупанты погибли или были ранены. Раненых российских десантников с помощью вертолетов эвакуировали в Ростов-на-Дону», - рассказал Ковалев.

По словам спикера Генштаба, из-за нехватки мест раненых оккупантов грузовиками перевезли в город Новочеркасск Ростовской области, где тоже переполнены больницы.

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