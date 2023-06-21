The Telegraph: В Кремле массово пьянствуют из-за стресса, вызванного наступлением ВСУ 4 21.06.2023, 11:51

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Квоты на алкоголь для российских чиновников удвоили.

Военно-политическое руководство России пытается утопить в алкоголе свой страх перед украинским контрнаступлением. В частности, Кремль удвоил квоты на вино для российских чиновников, чтобы «смягчить стресс».

Источники в Кремле утверждают, что российские правительственные чиновники привыкли пить коньяк в течение дня и приходить на встречи пьяными и угрюмыми. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Один из источников в правительстве страны-террориста РФ рассказал, что раньше не все начинали свой день со стакана водки, но теперь гораздо больше людей, которые это делают. При чем на фоне поражений РФ в войне против Украины для некоторых чиновников стакан превратился в бутылку.

Также источники подтвердили, что президент Владимир Путин не приложил усилия, чтобы справиться с разочарованием, вызванным его вторжением в Украину. Но многие из его подчиненных сделали это с помощью алкоголя.

Источники утверждают, что среди российских правительственных чиновников наблюдается особый рост пьянства с марта 2023, когда Украина начала говорить о запланированном контрнаступлении. Также российские чиновники ударились в алкоголизм после того, как диктатор Путин был объявлен в розыск Международным уголовным судом.

Примечательно, что для удовлетворения нужд чиновников Кремль недавно увеличил норму вина на официальных банкетах до двух бутылок на человека.

«Истории о чрезмерном употреблении спиртных напитков среди элиты согласуются с сообщениями о резком увеличении покупок водки и антидепрессантов с тех пор, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину в прошлом году», – говорится в сообщении.

Пьянство в Кремле выглядит иронично на фоне обращения министра здравоохранения России Михаила Мурашко к гражданам РФ с требованием меньше пить. Такое заявление он сделал после того, как по меньшей мере 36 человек умерло в центральной части России после употребления сидра, зараженного метанолом.

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