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«МОТ делает свое, а мы точим косы с вилами»

  • 21.06.2023, 11:51
  • 1,778
«МОТ делает свое, а мы точим косы с вилами»

Белорусы поддержали резолюцию Международной организации труда.

В Международной организации труда поддержали резолюцию по Беларуси. К режиму будет применена Статья 33 Устава МОТ, что вызвало настоящую панику среди лукашистов, ведь Беларусь теперь ждут жесткие экономические санкции.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях поддержали решение Международной организации труда:

«Хочется верить, что это будет последний гвоздь в крышку гроба этого режима».

«Давить Луку до конца!».

«Как они вспоминают и прикрываются простыми людьми, когда припечёт пятую точку».

«Придется Орде (глава провластных профсоюзов Михаил Орда — прим.) в лукомол возвращаться. Но от нар на Володарке все-равно не уйти. Слишком много горя принес народу!».

«Без надежды нам нельзя. Только надежда и помогает. Орда - какая замечательная фамилия у этого персонажа. Говорящая сама за себя. Орда она и есть Орда».

«Мне интересно, почему ИП обязаны уплачивать сумасшедшие налоги банде? Поможем только их ликвидация. Тик-так, тик-так. Я уже выбрал, кому вилы вопру без сожаления».

«МОТ делает свое, а мы точим косы с вилами».

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