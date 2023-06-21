Сокурсник Путина: Трамп сотрудничал с КГБ СССР 21.06.2023, 12:06

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Юрий Швец

Экс-разведчик рассказал об известных ему деталях.

Живущий в США бывший советский разведчик, сокурсник президента страны-агрессора России Владимира Путина Юрий Швец считает, что вероятная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года в США – плохой вариант для Украины. Такое мнение Швец высказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Что касается следующего президента. Если президентом будет Трамп, то это будет очень плохо. Потому что он уже все сказал. Что он решит вопрос войны в Украине за 24 часа – путем передачи Путину всех русскоязычных территорий Украины. Вот и все», – заявил бывший советский разведчик.

Журналист спросил, можно ли называть Трампа «человеком Путина».

«Конечно! Вопросов нет! Я бы даже назвал его «пуделем Путина». Кем нужно быть, чтобы после переговоров за закрытыми дверями в Хельсинки с Путиным выйти вдвоем к прессе, давать интервью… У него спрашивают, у Трампа: «Прокомментируйте вопрос о вмешательстве России в выборы в США на вашей стороне», – вспоминает Швец.

По его словам, вмешательство РФ в президентские выборы в США 2016 года зафиксировали все 17 подразделений американского разведывательного сообщества.

«Не дошли до координации этого вмешательства, а то, что было вмешательство, все зафиксировали. А Трамп заявляет: «Ну мне Путин сказал, что этого не было, я не могу ему не верить». То есть он поверил Путину больше, чем своим 17 разведывательным агентствам. Так чей он человек, на кого он работает? Ну и откровенно – он идиот, поэтому с откровенностью идиота он уже заявил, что будет [с Украиной], если он станет президентом. «24 часа», – высказался сокурсник Путина.

Гордон поинтересовался, являлся ли Трамп агентом КГБ СССР.

Швец акцентировал внимание на том, что «агент» – широкое понятие, но на уточняющий вопрос, работало ли с Трампом КГБ, ответил утвердительно.

«Ну конечно, безусловно, я знаю людей, которые конкретно с ним работали, и плотно работали, были его ведущими советниками по внешней политике, включая политику в отношении Российской Федерации. Точка. Все», – сказал он.

Журналист подчеркнул, что хочет зафиксировать этот момент.

«Вы, ветеран КГБ СССР, человек, работавший в резидентуре КГБ СССР в Вашингтоне… Для людей, которые не понимают, я подчеркну: в советское время попасть в резидентуру КГБ СССР в США в Вашингтон могли лучшие из лучших. Элита элит КГБ. Вы, человек, который там работал, утверждаете, что Трамп работал с КГБ. Правильно?» – спросил основатель издания «ГОРДОН».

Сокурсник Путина подтвердил.

«Ну да. Я знаю это как факт», – сказал разведчик.

«Потрясающе. А он может стать президентом США?» – спросил Гордон.

Швец допустил, что может, но уточнил, что бывшего президента США ждет серьезное расследование по статье о шпионаже из-за обнаруженных в его частной резиденции совершенно секретных документов.

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