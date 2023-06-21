«Звонил, жаловался, просил со слезами забрать» 1 21.06.2023, 12:07

2,040

иллюстративное фото

Белоруска рассказала, как сейчас выглядят летние лагеря для детей.

Читательница сайта Charter97.org из Старобина рассказала, как отдала своего сына в летний лагерь:

— Я — многодетная мать. Муж работает за границей водителем, в июне он как раз в рейсе. Я тоже была вынуждена пойти на работу, чтобы как можно быстрее достроить дом.

Была очень рада, увидев объявление, что в государственный оздоровительный лагерь принимаются дети с 6 лет. А нашему Антоше как раз шесть и исполнилось. И плата небольшая — 220 рублей, и рядом с нашим городком.

Подготовила я все бумаги, заплатила, собрала вещи и увезла малыша. Приезжаем в тот лагерь — он огорожен, а родителей с детьми внутрь... не пускают! Я просила меня пропустить: «Вы же видите, ребенок совсем маленький! Его же нужно завести, показать место, разложить вещи!» Но сторож была непоколебима, мол, об этом позаботятся педагоги.

Была вынуждена согласиться, однако назавтра решила все же приехать посмотреть на ту заботу. Меня снова не пропустили, а встретиться с сыном предложили... под забором на табуретке. Оставила я малышу телефон для связи и уехала с противоречивыми чувствами.

В конце концов все закончилось предсказуемо, рассказывает наша читательница:

— Не досидел мой Антон в том лагере свой срок. Звонил, жаловался, просил со слезами забрать. Поехала туда снова — и досрочно освободила.

Вот такой черный юмор, простите. Детские лагеря стали похожи на концентрационные. Да и вся страна превращена практически в огромный концлагерь. Начинаем с мужем все чаще размышлять, а стоит ли достраивать дом…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».