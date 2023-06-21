Украинская армия полностью разгромила 130 танковых батальонов РФ 21.06.2023, 12:14

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Стали известны новые цифры потерь россиян в технике и живой силе.

За 16 месяцев «большой войны» украинские воины уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Отмечается, что с начала широкомасштабной агрессии Россия потеряла на фронте более 4000 танков - это состав до 130 батальонов.

«Каждый уничтоженный вражеский танк - шаг к нашей победе», - говорится в сообщении.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали уже около 222 тысяч захватчиков.

Кроме личного состава украинские военные ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской военной техники. В частности, танков противника было уничтожено 4 тыс. 6 единиц (+9 за минувшие сутки), боевых бронированных машин - 7 тыс. 771 (+21), артиллерийских систем - 3 тыс. 920 (+32), реактивных систем залпового огня - 615 (+1).

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