Вадима Прокопьева приговорили к 25 годам колонии 6 21.06.2023, 12:20

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Вадим Прокопьев

В Минске огласили приговоры 18 фигурантам по «делу» экс-ресторатора.

В Минске 21 июня огласили приговоры фигурантам уголовного дела экс-ресторатора Вадима Прокопьева, сообщает zerkalo.io.

Обвиняемыми проходили 18 человек. Троих из них судили заочно, так как они находятся за границей. Это: Вадим Прокопьев, Игорь Чемякин и Денис Хамицевич.

Вадиму Прокопьеву назначили 25 лет лишения свободы со штрафом в 1000 базовых величин (37 000 рублей). Владиславу и Виталию Войтеховичам, Павлу Чемякину, Сергею Лисовскому, Петру Юркевичу и Денису Хомичевичу, которых гособвинитель назвал «самыми активными и опасными участниками преступного сообщества», назначили сроки в пределах от 16 до 21 года. Первые пять лет наказания они будут отбывать в условиях тюрьмы.

Остальным обвиняемым назначили от двух до 14 лет лишения свободы.

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