Комик Слава Комиссаренко высмеял «госкомиссию»1
- 21.06.2023, 12:33
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И порассуждал о том, мог бы он быть преемником Лукашенко.
Белорусский комик Слава Комиссаренко высмеял лукашенковскую комиссию по возвращению белорусов в страну.
Комик также ответил на вопрос, как бы он отреагировал, если бы Лукашенко в одном из своих выступлений назначил его своим приемником.
Белорусский комик Слава Комиссаренко из-за своих шуток попал под преследование со стороны силовиков, сменил несколько стран и сейчас живет в Турции.
😎 Белорусский комик Слава Комиссаренко высмеял лукашенковскую комиссию по возвращению оппозиционеров.— Сharter97.org (@charter_97) June 20, 2023
Комик также ответил на вопрос, как бы он отреагировал, если бы Лукашенко в одном из своих выступлений назначил его своим преемником. pic.twitter.com/2qzze53HDj