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Комик Слава Комиссаренко высмеял «госкомиссию»

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  • 21.06.2023, 12:33
  • 3,150
Комик Слава Комиссаренко высмеял «госкомиссию»

И порассуждал о том, мог бы он быть преемником Лукашенко.

Белорусский комик Слава Комиссаренко высмеял лукашенковскую комиссию по возвращению белорусов в страну.

Комик также ответил на вопрос, как бы он отреагировал, если бы Лукашенко в одном из своих выступлений назначил его своим приемником.

Белорусский комик Слава Комиссаренко из-за своих шуток попал под преследование со стороны силовиков, сменил несколько стран и сейчас живет в Турции.

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