Эксперты составили рейтинг самых выгодных смартфонов-флагманов 21.06.2023, 12:38

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В список попали модели от брендов Poco, Realme, Xiaomi и iQOO.

Редакторы популярного портала Gizchina проанализировали рынок бюджетных смартфонов-флагманов по цене меньше $500 и составили свой топ-5 лучших моделей с самыми передовыми характеристиками и оптимальным соотношением цены и качества.

В список попали модели от брендов Poco, Realme, Xiaomi и iQOO. Некоторые представители топа вышли еще в прошлом году и стоили куда дороже $500, но успели подешеветь с того момента.

На первом месте оказался Poco F5 Pro с мощной начинкой и доступным ценником. У него флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с большой испарительной камерой охлаждения, батарея на 5160 мАч, быстрая проводная и беспроводная зарядки, а также тройная камера 64 Мп с оптической стабилизацией.

За ним следует Realme GT Neo 5 с рекордно мощной зарядкой на 240 ватт. Всего за 80 секунд набираются первые 20%, а полный заряд занимает 9 минут. Остальные характеристики тоже на уровне: OLED-дисплей 6.74’’ (FHD+, 144 Гц, яркость 1400 нит), процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и тройная камера 50+8+2 Мп.

Тройку замыкает Xiaomi Civi 3 – самый красивый смартфон 2023 года. Гаджет первым на рынке получил процессор Dimensity 8200 Ultrа, а основная камера здесь как у более дорогого Xiaomi 13.

На четвертом месте расположился базовый Poco F5 на Snapdragon 7+ Gen 2 – его оценят те, кто ищет баланс между ценой и возможностями. Замыкает пятерку бюджетных флагманов iQOO Neo 8, предлагающий меньше чем за $350 топовые характеристики и экран уровня геймерских мониторов.

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