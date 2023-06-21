«Ник и Майк»: Жадность и трусость сыграли злую шутку с главарем хунты 21.06.2023, 12:51

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Кремль начал процедуру «политического транзита».

Вслед за следственным комитетом России в Беларуси создана военная прокуратура страны агрессора, пишет телеграм-канал «Ник и Майк». Остался военный суд и будет полное бинго.

Следом разрастание сети и решение технического вопроса о том, на кого распространяются полномочия военной администрации. Раз войска общие, то. Завершите фразу сами.

Долго ли в стороне от процессов останется администрация гражданская? По нашей информации, она уже в игре.

Если для военных россиянам нужно создавать отдельную ветвь, так как синепалый в порыве оптимизации лишней в диктатуре судебной системы ликвидировал военные прокуратуры и суды, то в гражданской сфере все иначе. На место зачищенных и зачищаемых с особым рвением хоть в какой-то степени национально-ориентированных кадров приходит специально обученная категория манкуртов, озабоченных исключительно своей властью.

Жадность и трусость сыграли злую шутку с главарем хунты, который измеряет суверенитет газовыми котировками. Забавно, что именно «националисты» были тем защитным слоем, который защищал Беларусь от поглощения и переваривания, а самого синепалого от устранения.

Ядерное оружие и наращивание контингента, зачистка внутреннего поля, замена всего белорусского русским миром во всех его проявлениях, создание параллельной военной администрации и расстановка своих кадров в администрации гражданской - вот инструменты Кремля в достижении своих целей в рамках стартовавшего «политического транзита».

Что в ответ? Торг вокруг «Белавии», рассуждения о том, как нужно организовать наблюдение на «выборах» или суровая критика Запада за то, что он не защищает суверенитет Беларуси?

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