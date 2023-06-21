В Беларуси появилось подразделение Главной военной прокуратуры РФ1
- 21.06.2023, 12:59
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Рассекречен адрес российской структуры в Минске.
В Беларуси появилось подразделение Главной военной прокуратуры РФ. 313-я военная прокуратура гарнизона Западного военного округа располагается по адресу Азгура, 4 в Минске, указано на сайте Главной военной прокуратуры РФ. На это обратила внимание мониторинговая группа «Беларускi Гаюн».
Военным прокурором 313-й военной прокуратуры гарнизона является Русин Александр Николаевич.
По адресу ул. Азгура, 4 также размещены некоторые структурные подразделения Минобороны Беларуси.
Напомним, ранее Следственный комитет России создал военный следственный отдел в Беларуси «в связи с расположением подразделений Минобороны России в Республике Беларусь».