В Пентагоне резко поставили на место Шойгу
- 21.06.2023, 13:08
Министр обороны РФ нервно отреагировал на HIMARS и Storm Shadow для Украины.
В Пентагоне прокомментировали заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который угрожал ударами по «центрам принятия решений» через HIMARS и Storm Shadow.
В США напомнили ему, что Крым - это Украина. Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Она добавила, что США будут поддерживать все усилия Украины по возвращению своих территорий, которые сейчас оккупированы Россией.
«Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые они имеют на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории», - сказала Сингх.