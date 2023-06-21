В Пентагоне резко поставили на место Шойгу 21.06.2023, 13:08

Министр обороны РФ нервно отреагировал на HIMARS и Storm Shadow для Украины.

В Пентагоне прокомментировали заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, который угрожал ударами по «центрам принятия решений» через HIMARS и Storm Shadow.

В США напомнили ему, что Крым - это Украина. Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Она добавила, что США будут поддерживать все усилия Украины по возвращению своих территорий, которые сейчас оккупированы Россией.

«Украинцы делают все возможное с оборудованием, с возможностями, которые они имеют на поле боя, чтобы продолжать оттеснять россиян дальше назад, и мы поддерживаем их усилия по возвращению своей суверенной территории», - сказала Сингх.

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