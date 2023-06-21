В Беларуси запретили продавать сразу три марки российского подсолнечного масла 3 21.06.2023, 13:09

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Оно вообще не должно так называться.

В Беларуси сняли с продажи рафинированное подсолнечное масло трех российских марок, пишет «Зеркало». Как сообщили в Госстандарте, все продукты не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Под запрет попало рафинированное дезодорированное подсолнечное масло марок «Алиа», «Мирра» и «ЖАРКОFF» высшего сорта, которое продается в пятилитровых бутылках.

Эксперты пришли к выводу, что вся эта продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается, а ее название вводит потребителя в заблуждение.

Проблема оказалась в повышенном значении анизидинового числа в каждом из растительных масел (это говорит о высоком содержании вредных продуктов окисления жира). Так, по результатам испытаний при допустимой норме не более 3 у масла «Мирра» этот показатель составил 3,7, у «ЖАРКОFF» — 5,5, а у «Алиа» — 11,7.

Продукция изъята из продажи и запрещена к ввозу в Беларусь.

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