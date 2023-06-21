В России подтвердили ликвидацию высокопоставленного офицера на Арабатской стрелке

В России подтвердили ликвидацию высокопоставленного офицера на Арабатской стрелке1
- 21.06.2023, 13:16
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Полковник Постовалов попал по удар ракеты Storm Shadow.
В России официально подтвердили ликвидацию полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова. Ранее СМИ сообщали, что его ликвидировали в здании санатория на Арабатской стрелке в Херсонской области.
Сообщение о похоронах Постовалова опубликовано в телеграм-канале полиции Воронежской области РФ, сообщает censor.net.
«21 июня 2023 года состоится прощание с полковником внутренней службы Сергеем Александровичем Постоваловым, который при исполнении служебного долга во время специальной военной операции героически погиб 10 июня», - говорится в сообщении.
Российское независимое издание «Медиазона» пишет, что Постовалов являлся заместителем начальника управления МВД в Воронежской области. Недавно он был назначен заместителем начальника оккупационного управления МВД на оккупированной части Херсонщины.
По данным издания, Постовалов был ликвидирован ударом ракеты Storm Shadow во время пребывания в санатории на Арабатской стрелке, куда приезжал с визитом министр индустрии и торговли РФ Денис Мантуров.