В России подтвердили ликвидацию высокопоставленного офицера на Арабатской стрелке 1 21.06.2023, 13:16

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Полковник Постовалов попал по удар ракеты Storm Shadow.

В России официально подтвердили ликвидацию полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова. Ранее СМИ сообщали, что его ликвидировали в здании санатория на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Сообщение о похоронах Постовалова опубликовано в телеграм-канале полиции Воронежской области РФ, сообщает censor.net.

«21 июня 2023 года состоится прощание с полковником внутренней службы Сергеем Александровичем Постоваловым, который при исполнении служебного долга во время специальной военной операции героически погиб 10 июня», - говорится в сообщении.

Российское независимое издание «Медиазона» пишет, что Постовалов являлся заместителем начальника управления МВД в Воронежской области. Недавно он был назначен заместителем начальника оккупационного управления МВД на оккупированной части Херсонщины.

По данным издания, Постовалов был ликвидирован ударом ракеты Storm Shadow во время пребывания в санатории на Арабатской стрелке, куда приезжал с визитом министр индустрии и торговли РФ Денис Мантуров.

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